با آغاز ماه مهر و شروع سال تحصیلی جدید، دانشآموزان روستاهای شهرستان سروآباد با شور و اشتیاق در کلاسهای درس حاضر شدند و مسیر یادگیری و آینده درخشان خود را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، پاییز آمده و در دل روستاهای سروآباد فصل جدیدی از سال تحصیلی آغاز شده است. در روستای «نسل» از توابع بخش مرکزی شهرستان سروآباد، کودکان دوباره به مدرسه بازگشتهاند و مسیرهای روزانه خود را از دل کوچهها طی میکنند تا راهی به دانایی و آیندهای روشن پیدا کنند.
هر یک از این دانشآموزان آیندهای برای خود در نظر گرفتهاند و معلمان مناطق محروم و دوردست با تحمل خستگی مسیر طولانی، تلاش میکنند تا خدمات آموزشی خود را به دانشآموزان ارائه دهند.
شهرستان سروآباد با دو بخش مرکزی و اورامان، نزدیک به ۷ هزار دانشآموز دارد که با بازگشایی مدارس، فصل جدیدی از آموزش و یادگیری برای آنها آغاز شده است.