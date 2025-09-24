شمسایی: برای دفاع از قهرمانی به اندونزی میرویم
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران: هدفمان دفاع از عنوان قهرمانی در اندونزی است، حریفان با تمام قدرت برای درخشش میآیند و ما باید از همه بهتر باشیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان پس از پیروزی مقابل مالزی میزبان و صعود به مرحله نهایی جام ملتهای آسیا، در نشست خبری اظهار داشت: خدا را بابت سه پیروزی و صعود به عنوان تیم اول شکر میکنم، گرچه این را یک وظیفه در قبال مردم می دانم. ما ایران هستیم و مردم انتظاری غیر از این از فوتسال ندارند. باز هم تکرار میکنم؛ امیدوارم زمین مسابقات در اندونزی این چیزی نباشد که اینجا دیدیم، کفپوش بسیار نامناسب و برای سلامت بازیکنان خطرناک بود.
وی ضمن تبریک به تیم مالزی برای صعود به جام ملتهای آسیا، افزود: یک بازی خوب در فضایی لذتبخش برگزار شد. حضور هفت هزار تماشاگر و تشویقهای مداوم آنها فشار زیادی به بازیکنان جوان ما وارد کرد، اما همین لذت مشترک با مردم معنای واقعی فوتسال است. خوشحالم که مردم مالزی نیز از صعود تیمشان خوشحالند، آنها شایسته این موفقیت بودند.
شمسایی گفت: ما هنوز راه درازی در پیش داریم. باید در ایران بازیها را دوباره بررسی کنیم. این یک کار تمامنشدنی است و اگر بخواهیم عقب نمانیم، باید تلاش بیشتری کنیم، هم من، هم کادر فنی و هم بازیکنان.
سرمربی تیم ملی فوتسال درباره مرحله نهایی جام ملتها، افزود: بهمن ماه به اندونزی میرویم و هدفمان دفاع از عنوان قهرمانی است، اما این جام به ما هدیه نمیشود، همه حریفان با تمام قدرت برای درخشش میآیند و ما باید از همه بهتر باشیم.
تیم ملی فوتسال ایران با سه پیروزی متوالی مقابل مالزی، امارات و بنگلادش، ۲۶ گل زده، بدون گل خورده و با اقتدار کامل به مرحله نهایی جام ملتهای آسیا در اندونزی صعود کرد.