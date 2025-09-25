پخش زنده
ملت ایران با پایداری در هشت سال دفاع مقدس و مقاومت ۱۲ روزه، اقتدار خود را مدیون خون شهیدان و رهبری داهیانه حفظ کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ پایداری ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس و مقاومت 12 روزه جنگ اخیر همه نشان از اقتدار ملتی است که در برابر دشمنان ایستاده است.
و این اقتدار را مدیون خون شهیدانش و تدبیر رهبری داهیانه اش است.
اینجا سرزمین ایستادگیست؛ جایی که شهدا با خون خود مرزهای عزت را ترسیم کردند.
آنچنانکه رهبر انقلاب فرمودند: «ملت ایران، امروز هم مانند یک مشت پولادین بر فرق دشمن فرود میآید.