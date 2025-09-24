پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته دفاع مقدس، طرح ملی مادران پرچمدار با هدف گرامیداشت نقش مادران در حفظ هویت ملی و تقویت مقاومت اجتماعی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان گفت: به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس، برنامههایی با محوریت حوزه زن و خانواده برگزار میشود تا هویت بانوان، که نقش حافظان هویت ملی و پرچمداران مقاومت اجتماعی را دارند، گرامی داشته شود.
سمانه جمالپور افزود: این برنامهها بر نقش فعال بانوان در تمامی سختیها و مشکلات جامعه تاکید دارند و در سطح شهرستانها اجرا میشود.
او ادامه داد: یکی از مهمترین برنامهها، عملیات رسانه فرهنگی مادران پرچمدار است که با شعار مادر، وطن، پیروزی آغاز میشود، هدف این عملیات باز تعریف نقش زن ایرانی در دوران پس از جنگ از طریق فعالیتهای فرهنگی و رسانهای است.
او گفت: در این برنامهها از ظرفیتهای ملی، محلی و مردمی بهرهگیری شده و آثار متنوعی مانند تیزر، موشن گرافیک، برنامههای زنده تلویزیونی و روایتهای مردمی درباره نقش مادران در پیروزی و سربلندی کشور تولید و منتشر میشود.