به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، کمیته برگزاری مسابقات مرحله مقدماتی فوتسال جام ملت‌های آسیا، حسین طیبی را که در هر سه دیدار ایران مقابل مالزی، بنگلادش و امارات موفق به گلزنی شد، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب کرد.

کاپیتان با تجربه کشورمان که رهبری تیم را در این مسابقات بر عهده داشت با به ثمر رساندن ۵ گل به عنوان بهترین گلزن گروه G نیز معرفی شد.

حسین طیبی در نشست خبری پس از بازی مقابل مالزی، گفت: ما یک تیم هستیم، با هم می‌بریم و با هم تجربه کسب می‌کنیم، بابت کسب سه پیروزی و صعود خوشحالیم، از مردم مالزی و جو فوق‌العاده‌ای که خلق کردند متشکرم، در این مدت به تیم ما بسیار احترام گذاشتند و در شبکه‌های اجتماعی هم ما را حمایت کردند.

او در پاسخ به این سوال که آیا در جام ملت‌های آسیا عضو تیم ملی فوتسال خواهد بود یا نه؟ افزود: من بازیکن هستم، وظیفه دارم با تمام وجود بجنگم و رضایت سرمربی را به دست بیاورم، انتخاب لیست نهایی با آقای شمسایی است، ما در ایران به اندازه کافی استعداد داریم که می‌توانند لباس تیم ملی را بپوشند و افتخار کسب کنند، اما هر وقت به تیم ملی دعوت شوم یک سرباز برای ایران هستم و به پوشیدن این پیراهن افتخار می‌کنم.