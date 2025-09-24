بمناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس یک واحد تولیدی دوخت پوشاک زنانه در شهرستان نقده به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرهنگ محمد زوار فرمانده سپاه شهرستان نقده با تبریک هفته دفاع مقدس با اشاره به برنامههای و ماموریت سپاه در راستای اقتصاد مقاومتی افزود: این واحد با دوخت ماهانه ۸۰ سری مانتو در راستای کمک به اشتغال و بهبود معیشت خانوادهها از طریق قرارگاه بسیج سازندگی سپاه ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه در گردش به این واحد پرداخت شده است و ۵۰۰ میلیون آورده کارفرما بوده که برای ۷ نفر بصورت مستقیم اشتغال ایجاد شده است.