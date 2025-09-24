پخش زنده
امام جمعه شاهین دژ گفت:هفته دفاع مقدس نماد اقتدار ایران اسلامی در دفاع از دستاوردها، آرمانها و اهداف اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در جلسه گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد ؛ حجت الاسلام مرادی امام جمعه شاهین دژ باتبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: در این هفته باید فداکاری و دلاور مردیهای رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس برای نسل جوان بازگو شود.
وی در ادامه افزود: در دوران دفاع مقدس قدرت اعتقاد، ایمان و باور مردم ایران به جهانیان ثابت و بصیرت، مقاومت، وحدت و همدلی مردم موجب شکست ابر قدرتهای شرق و غرب شد.
او سپس گفت:هفته دفاع مقدس فرصت مغتنمی برای تبیین رشادتهای ایثارگران هشت سال دفاع مقدس میباشد.
امام جمعه شاهین دژ در ادامه بااشاره به جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل اشاره کرد وگفت:هرکس بخواهد چشم طمع به این مملکت داشته باشد ملت ایران با روحیه جهادی و انقلابی درس فراموش نشدنی به دشمنان خواهد داد.