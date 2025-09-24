به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور تیم صنعت نفت آبادان در کرمانشاه به مصاف تیم بعثت این شهر رفت که در پایان با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب میزبان خود شد.

در این دیدار رضا علیاری در دقیقه ۴۸ برای زرد پوشان آبادانی گلزنی کرد و علی دلیر در دقیقه ۴۰ و عرفان پورافراز در دقیقه ۶۷ گل‌های تیم بعثت کرمانشاه را به ثمر رساندند.

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان هم اکنون با ۴ امتیاز در مکان شانزدهم و تیم بعثت کرمانشاه با ۸ امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی لیگ آزادگان قرار دارند.