دیدار و تجلیل از خانواده شهید
با حضور حجتالاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی و مسولین شهرستان شاهین دژ از خانواده شهید صادق زاده با اهدای لوح تجلیل به عمل آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
در این دیدار حجتالاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی خانواده معظم شهدا را صاحبان اصلی انقلاب عنوان کرد و گفت: امروز پاسداشت خون شهدا و ادامه راه آنها مهمترین وظیفه آحاد جامعه میباشد.