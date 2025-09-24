پخش زنده
امروز: -
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل با طرح مواضع مقتدرانه و صریح، صدای عزت و اقتدار ملت ایران را به گوش جهانیان رساند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به سخنرانی مسعود پزشکیان رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل نوشت:
«رئیس جمهور محترم آقای پزشکیان با طرح مواضع مقتدرانه و صریح، صدای عزت و اقتدار ملت ایران را در مجمع عمومی سازمان ملل با شایستگی به گوش جهانیان رساند و با نمایش تصاویر شهدای بیگناه ایرانی، قاتلان آنها یعنی متجاوزان کودککش صهیونیست را باری دیگر رسوا کرد.
از این موقعیتسنجی و درایت تقدیر میکنیم.»