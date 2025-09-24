پخش زنده
دو مدرسه خیری با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در ابرکوه به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در سفر اسماعیل دهستانی به ابرکوه، ابتدا مدرسه خیری در مهردشت به مساحت ۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع و زیربنای ۷۰۰ مترمربع به بهره برداری رسید.
سپس مدرسه خیری در روستای تقی آباد به همت پدر شهید محمدحسین زارع زاده در مساحت هزار و ۳۰۰ متر و زیربنای ۲۰۰ مترمربع افتتاح شد.
برای افتتاح این دو مدرسه بیش از ۲۳ میلیارد تومان هزینه شده است.
معاون استاندار در این مراسم گفت: بیش از ۹۰ درصد مدارس استان با مشارکت خیران ساخته میشود که یا زمین اهدا میکنند و یا مراحل کامل ساخت یا قسمتی از آن را برعهده میگیرند.
دهستانی افزود: این مساله سبب شده تا در حوزه زیرساخت آموزش و پرورش با مشکلات کمتری مواجه شویم. البته مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که به دنبال حل آنها هستیم.