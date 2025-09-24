وی از برگزاری جشن‌های "جوانه‌ها" و "شکوفه‌ها" و همچنین مراسم بازگشایی مدارس در سراسر استان با حضور مسئولین و ایجاد فضایی شاد و با نشاط برای دانش‌آموزان خبر داد.

نگرانی از کاهش نرخ رشد جمعیت دانش‌آموزی

یکی از چالش‌های جدی که مدیر کل آموزش و پرورش استان در این گفتگو به آن اشاره کرد، روند کاهشی جمعیت دانش‌آموزی در سال‌های اخیر بود. اصغری با مقایسه آمار ورودی‌های امسال نسبت به سال گذشته، از کاهش حدود ۲۵۰۰ نفری دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی خبر داد و این موضوع را زنگ خطری برای آینده جامعه دانست. ایشان ابراز امیدواری کردند که با اتخاذ سیاست‌های موثر در حوزه جمعیت و جوانی، شاهد افزایش نرخ زاد و ولد و در نتیجه، بهبود این روند در سال‌های آینده باشیم.

ثبت‌نام دانش‌آموزان و آمار بازماندگان از تحصیل

اصغری در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان و آمار بازماندگان از تحصیل، اعلام کرد: استان در این زمینه وضعیت بهتری نسبت به میانگین کشوری دارد. با این حال، هنوز حدود ۳ درصد از ۲۵۰ هزار دانش‌آموز استان (حدود ۷۵۰۰ نفر) نسبت به تکمیل فرایند ثبت‌نام خود اقدام نکرده‌اند. ایشان بخشی از این آمار را مربوط به دانش‌آموزانی دانستند که با تاخیر در صدور هدایت تحصیلی یا انتخاب مدرسه مواجه هستند و از مدیران مدارس خواست تا با جدیت و تسریع در این امر، نسبت به تکمیل فرایند ثبت‌نام دانش‌آموزان اقدام نمایند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان، در ادامه گفتگو بر اهمیت ثبت‌نام به موقع دانش‌آموزان به عنوان مبنای تمامی فعالیت‌های آموزشی از جمله کلاس‌بندی و صدور ابلاغ معلمان تاکید کرد.

اصغری با اشاره به آمار سال تحصیلی گذشته، از وجود حدود ۱۳۴۰ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی خبر داد که با تلاش‌های صورت گرفته، حدود ۱۰۰۰ نفر از آنان به چرخه تحصیل بازگشتند. با این حال، همچنان ۳۴۰ دانش‌آموز ابتدایی و ۱۳۰۰ دانش‌آموز در مقطع متوسطه دوم از تحصیل بازمانده‌اند.

وی ادامه داد: نگرانی اصلی ما در مقطع متوسطه دوم است که آمار بازماندگان از تحصیل به ۳۸۰۰ نفر می‌رسد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه در سال گذشته این آمار حدود ۵۰۰۰ نفر بوده، از تلاش‌ها برای بازگرداندن بخشی از این دانش‌آموزان به تحصیل خبر داد.

عوامل بازماندگی از تحصیل و راهکارهای مقابله

مدیر کل آموزش و پرورش استان، عوامل بازماندگی از تحصیل را فقر و مسائل اقتصادی خانواده ، اشتغال و مسائل اقتصادی و ازدواج‌های زودهنگام و عدم آمادگی کافی برای ورود به زندگی مشترک در مقاطع مختلف دانست.

اصغری با تاکید بر اینکه بازماندگی از تحصیل صرفاً به معنای بی‌سوادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی نامناسبی در آینده به همراه دارد، از ایجاد ائتلافی با حضور ۱۹ دستگاه استانی برای مقابله با این پدیده خبر داد. این ائتلاف بر سه محور اصلی شناسایی، پشتیبانی و فرهنگ‌سازی تمرکز دارد.

وی افزود: با همکاری ثبت احوال و سایر دستگاه‌ها، کودکان در سن ورود به تحصیل شناسایی شده و در صورت لزوم، برای بازگرداندن دانش‌آموزان مقاطع بالاتر به تحصیل، تلاش می‌شود.

به گفته این مسئول؛ در مواردی که مشکلات اقتصادی مانع تحصیل دانش‌آموزان می‌شود، با همکاری دستگاه‌های مربوطه، تمهیداتی برای پشتیبانی از خانواده‌ها و تامین هزینه‌های تحصیل (از جمله هزینه سرویس مدارس) در نظر گرفته می‌شود.

اصغری تاکید کرد: مقابله با تصورات غلط برخی خانواده‌ها مبنی بر کافی بودن یادگیری خواندن و نوشتن، یا عدم ضرورت ادامه تحصیل دختران، از اهداف مهم این بخش است. در همین راستا، با تشکیل "شورای تعلیم و تربیت روستا" و همکاری امامان جماعت و دهیاران، تلاش شده تا بخشی از این دیدگاه‌ها اصلاح و دانش‌آموزان، به ویژه دختران، به تحصیل ترغیب شوند.

مقابله با اثرات منفی فضای مجازی و دورافتادگی مسیرها

اصغری به اثرات منفی برخی محتواهای فضای مجازی که با القای بیکاری تحصیل‌کردگان، دانش‌آموزان را از ادامه تحصیل دلسرد می‌کند، اشاره کرد.

وی همچنین به مشکل دوری مسیر و نبود مدارس متوسطه در برخی روستاها اشاره و تاکید کرد: آموزش و پرورش استان، حتی با پذیرش هزینه‌های سرویس مدارس، آمادگی دارد تا هر دانش‌آموزی را در چرخه تحصیل نگه دارد.

وی اعلام کرد: در سال گذشته، ۲۰ مدرسه با تنها یک دانش‌آموز و یک معلم به فعالیت خود ادامه داده‌اند تا هیچ دانش‌آموزی از تحصیل باز نماند.

کمبود معلم، چالشی در برخی مناطق

در پاسخ به سوالی در خصوص کمبود معلم، مدیر کل آموزش و پرورش استان اذعان داشت : در برخی مناطق، به ویژه مناطق روستایی، با این چالش مواجه هستند، اما به طور کلی، استان قزوین در مقایسه با بسیاری از استان‌های دیگر، وضعیت بهتری در زمینه تامین معلم دارد و خوشبختانه، امسال همه مدارس استان از ابتدای مهرماه با معلم دایر شده‌اند.

وی با تاکید بر اهمیت حضور دانش‌آموزان بر سر کلاس درس، حتی برای یک ساعت، از تلاش برای رفع هرگونه مانع در این زمینه خبر داد.