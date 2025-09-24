وی از برگزاری جشنهای "جوانهها" و "شکوفهها" و همچنین مراسم بازگشایی مدارس در سراسر استان با حضور مسئولین و ایجاد فضایی شاد و با نشاط برای دانشآموزان خبر داد.
یکی از چالشهای جدی که مدیر کل آموزش و پرورش استان در این گفتگو به آن اشاره کرد، روند کاهشی جمعیت دانشآموزی در سالهای اخیر بود. اصغری با مقایسه آمار ورودیهای امسال نسبت به سال گذشته، از کاهش حدود ۲۵۰۰ نفری دانشآموزان پایه اول ابتدایی خبر داد و این موضوع را زنگ خطری برای آینده جامعه دانست. ایشان ابراز امیدواری کردند که با اتخاذ سیاستهای موثر در حوزه جمعیت و جوانی، شاهد افزایش نرخ زاد و ولد و در نتیجه، بهبود این روند در سالهای آینده باشیم.
اصغری در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت ثبتنام دانشآموزان و آمار بازماندگان از تحصیل، اعلام کرد: استان در این زمینه وضعیت بهتری نسبت به میانگین کشوری دارد. با این حال، هنوز حدود ۳ درصد از ۲۵۰ هزار دانشآموز استان (حدود ۷۵۰۰ نفر) نسبت به تکمیل فرایند ثبتنام خود اقدام نکردهاند. ایشان بخشی از این آمار را مربوط به دانشآموزانی دانستند که با تاخیر در صدور هدایت تحصیلی یا انتخاب مدرسه مواجه هستند و از مدیران مدارس خواست تا با جدیت و تسریع در این امر، نسبت به تکمیل فرایند ثبتنام دانشآموزان اقدام نمایند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان، در ادامه گفتگو بر اهمیت ثبتنام به موقع دانشآموزان به عنوان مبنای تمامی فعالیتهای آموزشی از جمله کلاسبندی و صدور ابلاغ معلمان تاکید کرد.
اصغری با اشاره به آمار سال تحصیلی گذشته، از وجود حدود ۱۳۴۰ دانشآموز بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی خبر داد که با تلاشهای صورت گرفته، حدود ۱۰۰۰ نفر از آنان به چرخه تحصیل بازگشتند. با این حال، همچنان ۳۴۰ دانشآموز ابتدایی و ۱۳۰۰ دانشآموز در مقطع متوسطه دوم از تحصیل بازماندهاند.
وی ادامه داد: نگرانی اصلی ما در مقطع متوسطه دوم است که آمار بازماندگان از تحصیل به ۳۸۰۰ نفر میرسد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه در سال گذشته این آمار حدود ۵۰۰۰ نفر بوده، از تلاشها برای بازگرداندن بخشی از این دانشآموزان به تحصیل خبر داد.
عوامل بازماندگی از تحصیل و راهکارهای مقابله
مدیر کل آموزش و پرورش استان، عوامل بازماندگی از تحصیل را فقر و مسائل اقتصادی خانواده ، اشتغال و مسائل اقتصادی و ازدواجهای زودهنگام و عدم آمادگی کافی برای ورود به زندگی مشترک در مقاطع مختلف دانست.
اصغری با تاکید بر اینکه بازماندگی از تحصیل صرفاً به معنای بیسوادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی نامناسبی در آینده به همراه دارد، از ایجاد ائتلافی با حضور ۱۹ دستگاه استانی برای مقابله با این پدیده خبر داد. این ائتلاف بر سه محور اصلی شناسایی، پشتیبانی و فرهنگسازی تمرکز دارد.
وی افزود: با همکاری ثبت احوال و سایر دستگاهها، کودکان در سن ورود به تحصیل شناسایی شده و در صورت لزوم، برای بازگرداندن دانشآموزان مقاطع بالاتر به تحصیل، تلاش میشود.
به گفته این مسئول؛ در مواردی که مشکلات اقتصادی مانع تحصیل دانشآموزان میشود، با همکاری دستگاههای مربوطه، تمهیداتی برای پشتیبانی از خانوادهها و تامین هزینههای تحصیل (از جمله هزینه سرویس مدارس) در نظر گرفته میشود.
اصغری تاکید کرد: مقابله با تصورات غلط برخی خانوادهها مبنی بر کافی بودن یادگیری خواندن و نوشتن، یا عدم ضرورت ادامه تحصیل دختران، از اهداف مهم این بخش است. در همین راستا، با تشکیل "شورای تعلیم و تربیت روستا" و همکاری امامان جماعت و دهیاران، تلاش شده تا بخشی از این دیدگاهها اصلاح و دانشآموزان، به ویژه دختران، به تحصیل ترغیب شوند.
مقابله با اثرات منفی فضای مجازی و دورافتادگی مسیرها
اصغری به اثرات منفی برخی محتواهای فضای مجازی که با القای بیکاری تحصیلکردگان، دانشآموزان را از ادامه تحصیل دلسرد میکند، اشاره کرد.
وی همچنین به مشکل دوری مسیر و نبود مدارس متوسطه در برخی روستاها اشاره و تاکید کرد: آموزش و پرورش استان، حتی با پذیرش هزینههای سرویس مدارس، آمادگی دارد تا هر دانشآموزی را در چرخه تحصیل نگه دارد.
وی اعلام کرد: در سال گذشته، ۲۰ مدرسه با تنها یک دانشآموز و یک معلم به فعالیت خود ادامه دادهاند تا هیچ دانشآموزی از تحصیل باز نماند.
کمبود معلم، چالشی در برخی مناطق
در پاسخ به سوالی در خصوص کمبود معلم، مدیر کل آموزش و پرورش استان اذعان داشت : در برخی مناطق، به ویژه مناطق روستایی، با این چالش مواجه هستند، اما به طور کلی، استان قزوین در مقایسه با بسیاری از استانهای دیگر، وضعیت بهتری در زمینه تامین معلم دارد و خوشبختانه، امسال همه مدارس استان از ابتدای مهرماه با معلم دایر شدهاند.
وی با تاکید بر اهمیت حضور دانشآموزان بر سر کلاس درس، حتی برای یک ساعت، از تلاش برای رفع هرگونه مانع در این زمینه خبر داد.
بومیگزینی معلمان؛ راهکاری برای رفع کمبود نیرو و افزایش انگیزه در مناطق محروم
در ادامهی گفتگو با مدیرکل آموزش و پرورش استان، به موضوع مهم بومیگزینی معلمان و تاثیر آن بر رفع کمبود نیرو و افزایش انگیزه در مناطق محروم پرداخته شد.
اصغری، مدیرکل آموزش و پرورش استان، در تشریح این موضوع، به چالش معلمان غیربومی در برخی مناطق استان، از جمله شهرستانهای بوئینزهرا و آوج اشاره کرد.
وی بیان کرد: این معلمان پس از جذب و خدمت در این مناطق، به دلیل مسافت و سختی رفت و آمد، اصرار بر انتقال دارند، که این امر کلاسهای درس را با مشکل خالی ماندن مواجه میسازد.
اصغری در خصوص فرآیند جذب معلمان، تاکید کرد: در سالهای اخیر، به منظور اولویت دادن به نیروهای بومی، امتیاز ویژهای برای این عزیزان در نظر گرفته شده است. به گونهای که اگر فردی بومی در آزمون استخدامی حد نصاب معینی از امتیاز را کسب کند، ۵۰ درصد از امتیاز بومی بودن به نمرهی وی اضافه میشود. این اقدام باعث شده تا بسیاری از نیروهای بومی جذب مناطق خود شوند، هرچند که در برخی مناطق مانند بوئینزهرا و آوج، همچنان با چالش کمبود نیروی بومی مواجه هستیم.
وی با اشاره به اینکه کار معلمی، کاری پیچیده و نیازمند آرامش و آسایش است، بیان کرد: مسافت طولانی رفت و آمد معلمان از شهرهای دورتر به مناطقی مانند بوئینزهرا و آوج، موجب خستگی آنان شده و فرصت مطالعه و آمادگی برای تدریس را از آنان سلب میکند و با اجرای طرح بومیگزینی و جذب معلمان بومی، این مشکل در دورههای آتی کمتر خواهد شد.
تأمین نیروی انسانی ماهر؛ از دانشگاه فرهنگیان تا آزمون ماده ۲۸
اصغری در خصوص تامین نیروی انسانی ماهر و توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، توضیح داد : بخشی از نیروهای آموزشی از فارغالتحصیلان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی جذب میشوند که دورههای آموزشی لازم را دیدهاند. همچنین، بخش دیگری از نیروها از طریق آزمون ماده ۲۸ از فارغالتحصیلان سایر دانشگاهها جذب میشوند که برای این دسته از عزیزان، دورههای پودمانی طراحی شده تا شایستگیهای لازم را کسب کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان، با تاکید بر پیچیدگیهای جهان امروز و تغییرات سریع آن، لزوم بازآموزی مستمر معلمان را یادآور شد. وی گفت: "ما یک سازمان یادگیرنده هستیم و مدرسه نیز به مثابه یک سازمان یادگیرنده باید در مسیر یادگیری مستمر گام بردارد." ایشان معلمان را به یادگیرندگان مادامالعمر تشویق کردند تا بتوانند با دانش و مهارتهای روز، پاسخگوی نیازهای آموزشی دانشآموزان در این دنیای پر تغییر باشند.
چالش تراکم نیرو در برخی رشتهها
در ادامه اصغری به چالشی دیگر در خصوص تراکم نیرو در برخی رشتههای تحصیلی در شهرستانهای خاص اشاره کرد و بیان کرد: با وجود تلاش برای توزیع متوازن نیرو، در برخی مناطق با مازاد نیرو مواجه هستند که این نیز از چالشهای پیش روی آموزش و پرورش استان محسوب میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به برگزاری کارگاههای آموزشی متعدد در تابستان گذشته، از جمله کارگاههای مرتبط با هوش مصنوعی و کاربرد آن در آموزش، بیان کرد: این برنامهها با هدف بهبود مستمر سازمان و ارتقای سطح کیفی آموزش صورت گرفته است.
اصغری با اشاره به تحولات رویکرد آموزشی در سند تحول بنیادین، توضیح داد که نگاه حاکم بر نظام تعلیم و تربیت از "معلم به عنوان دانای کل" به سمت "تسهیلگر یادگیری" تغییر یافته است.
وی افزود که معلمان امروز با روشهای نوین تدریس، از جمله روشهای سازندهگرا، به دنبال ایجاد موقعیتهای متنوع یادگیری هستند تا فرایند یاددهی-یادگیری را تسهیل کنند. این تغییر رویکرد، ارتباط موثرتر معلمان با دانشآموزان را نیز به همراه داشته است.
بازنشستگی و کمبود نیرو در برخی مقاطع
در خصوص وضعیت بازنشستگی معلمان، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: در سال تحصیلی گذشته، تعدادی از همکاران به مرز بازنشستگی رسیدهاند. با این حال، به دلیل نیاز آموزش و پرورش، بخشی از این عزیزان با ادامه خدمت خود، به پوشش کمبود نیرو کمک کردهاند.
وی همچنین به کاهش تعداد دانشآموزان در سال تحصیلی پیش رو اشاره کرد که بخشی از آن به دلیل کاهش ورودی دانشآموزان و بخشی دیگر به دلیل مهاجرت اتباع خارجی از استان بوده است. این کاهش آماری، منجر به آن شده که آموزش و پرورش نتواند از خدمات برخی از بازنشستگان استفاده نماید.
اصغری در پایان، با اشاره به اینکه آموزش و پرورش همچنان از خدمات بازنشستگان در برخی رشتهها، به ویژه در حوزه متوسطه و هنرآموزان، بهرهمند است، بر اهمیت تامین نیروی انسانی ماهر و مورد نیاز در این مقاطع تاکید کرد.