رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از مبارزه با آفات در ۱۱ هزار هکتار از باغهای مرکبات استان خبر داد و گفت: باغداران سموم مورد نیاز را از فروشگاههای مجاز تهیه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ صالح محمدی گفت: عملیات سمپاشی و مبارزه با آفات در ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از باغهای مرکبات گیلان شامل انواع پرتقال، لیموترش، نارنج، نارنگی، لیموشیرین و گریپ فروت در حال انجام است.
وی با اشاره به لزوم کنترل آفات مرکبات، گفت: زمان مناسب برای کنترل آفات در باغهای مرکبات گیلان از اواخر شهریور تا نیمه اول مهر است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از باغداران و بهره برداران خواست: قبل از مبارزه با آفات و عوامل بیماریزا، ابتدا نمونههای آلوده جمعآوری شده از باغ مرکبات را به کارشناسان کلینیکهای گیاه پزشکی و کارشناسان حفظ نباتات مدیریتهای جهاد کشاورزی ارائه دهند و پس از تشخیص، سموم حشرهکش و کنهکش مناسب را از فروشگاههای مجاز و معتبر تهیه کنند.
صالح محمدی با بیان اینکه مبارزه با آفات در صورت مدیریت و کنترل آفت مگس مدیترانهای، باید به صورت موضعی و لکه گیری باشد، افزود: برای کاهش اثرات مخرب زیستمحیطی، فقط درختان آلوده با سموم توصیه شده سمپاشی شوند و از سمپاشی درختان و باغهای بدون آفت خودداری شود.
وی شهرستانهای رودسر، املش و لنگرود را عمدهترین شهرستانهای تولیدکننده مرکبات در گیلان معرفی کرد و گفت: گیلان ۲۶ هزار خانوار بهره بردار باغهای مرکبات دارد.