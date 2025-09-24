به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام رضایی در آیین تکریم و معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در تیپ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیروی زمینی سپاه گفت: خوزستان مهد ایثار و شهادت، پرچمدار مقاومت و رشادت رزمندگان سپاه اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس می‌باشد و به همین دلیل مهم هفته دفاع مقدس در خوزستان نسبت به دیگر استان‌ها متفاوت است.

وی افزود: آرامش کنونی امروز به برکت مقاومت و جانفشانی شهدای گرانقدر دفاع مقدس هشت ساله و دوازده روزه است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه مطابق آموزه‌های دین مبین اسلام جنگ ما با کفار و منافقین دفاعی است و هرگز آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود، اظهار کرد: مقاومت و پایداری مردان حق برای به ثمر نشاندن خون مطهر شهداست.

حجت الاسلام رضایی در بخش پایانی سخنانش با توصیه‌هایی به فرماندهان و پایوران پایور و وظیفه خاطرنشان کرد: سبک زندگی ما باید متأسی از شهدا باشد و شهدا حجت‌های الهی در قیامتند و از ما خواهند پرسید آیا به وظیفه خود بعد از شهدا عمل کردیم و آیا در مسیر جهاد و مسیر شهیدان ثابت قدم ماندیم؟

حجت الاسلام سید اسماعیل طباطبائی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیز با قرائت حکم مسئول جدید دفتر نمایندگی ولی فقیه در تیپ با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و اقتدار در سخنانی اظهار داشت: باید بکوشیم با زیست شهدایی، حارث و وارث خوبی برای شهدا باشیم.

با حکم حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام سیدی بعنوان مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در تیپ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف منصوب و از زحمات حجت‌الاسلام امیر عباسی در مدت ۳ سال تصدی این مسئولیت تقدیر بعمل آمد.