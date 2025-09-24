امروز: -
نسخه اصلی
عکس » استانها
دریافت تصاویر

استقبال از مدال‌آوران کشتی فرنگی در شیراز

کشتی‌گیران شیرازی تیم ملی کشتی فرنگی در فرودگاه شیراز مورد استقبال پرشور هم استانی‌های خود قرار گرفتند.
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ - ۲۳:۳۰
خبرهای مرتبط

مراسم استقبال از تیم ملی کشتی فرنگی ایران

برچسب ها: کشتی فرنگی ، تیم ملی کشتی فرنگی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 