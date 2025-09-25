پخش زنده
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به دعوت همتای ترکیهای خود در بیستمین همایش بین المللی پزشکی قانونی که در کشور ترکیه در حال برگزاری است، شرکت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس مسجدی آرانی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، با حضور در همایش بین المللی پزشکی قانونی در ترکیه، با دیدار با برخی مقامات کشور ترکیه و روسای پزشکی قانونی برخی کشورهای حاضر در همایش، در یک سخنرانی که چهارشنبه دوم مهر انجام شد، به معرفی فعالیت های پزشکی قانونی ایران، توانمندی ها، پیشرفت ها و قابلیت های آن پرداخت.
وی در این سفر و در حاشیه برگزاری همایش، دیدار و گفت و گویی با ییلماز تونچ وزیر دادگستری و دکتر یوکسک رییس پزشکی قانونی ترکیه داشت و از یکی از مراکز منطقه ای پزشکی قانونی این کشور بازدید کرد.
این همایش با حضور ۷۸۰ کارشناس از ترکیه و میهمانانی از ۲۷ کشور دنیا از جمله جمهوری اسلامی ایران در ترکیه در حال برگزاری است.
بیستمین همایش بین المللی پزشکی قانونی از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر در کشور ترکیه برپاست.