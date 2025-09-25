به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس مسجدی آرانی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، با حضور در همایش بین المللی پزشکی قانونی در ترکیه، با دیدار با برخی مقامات کشور ترکیه و روسای پزشکی قانونی برخی کشورهای حاضر در همایش، در یک سخنرانی که چهارشنبه دوم مهر انجام شد، به معرفی فعالیت های پزشکی قانونی ایران، توانمندی ها، پیشرفت ها و قابلیت های آن پرداخت.

وی در این سفر و در حاشیه برگزاری همایش، دیدار و گفت و گویی با ییلماز تونچ وزیر دادگستری و دکتر یوکسک رییس پزشکی قانونی ترکیه داشت و از یکی از مراکز منطقه ای پزشکی قانونی این کشور بازدید کرد.

این همایش با حضور ۷۸۰ کارشناس از ترکیه و میهمانانی از ۲۷ کشور دنیا از جمله جمهوری اسلامی ایران در ترکیه در حال برگزاری است.

بیستمین همایش بین المللی پزشکی قانونی از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر در کشور ترکیه برپاست.