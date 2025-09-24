امروز: -
استقبال از مدال‌آوران کشتی فرنگی در خوزستان

کشتی‌گیران خوزستانی تیم ملی کشتی فرنگی در فرودگاه خوزستان مورد استقبال پرشور هم استانی‌های خود قرار گرفتند.
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ - ۲۳:۳۳
مراسم استقبال از تیم ملی کشتی فرنگی ایران

