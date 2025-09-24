انسداد محور خرم آباد ـ بیرانشهر به علت انجام عملیات آتشباری
روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جادهای استان لرستان اعلام کرد: به علت انجام عملیات آتشباری، محور خرم آباد_ بیرانشهر کیلومتر ۱۷ الی ۱۹ منطقه سرنمک (پیچ چشمه) جهت انجام عملیات راهداری و ایمنی در تردد (اصلاح قوس پیچ) از مورخ ۳ مهر ماه لغایت به مدت یک هفته بصورت ۲۴ ساعته مسدود میباشد.
رانندگان میتوانند از محور آزاد راه خرم آباد _ بروجرد به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.
به همه رانندگان محترمی که قصد تردد از این محور را دارند توصیه میگردد از مسیر جایگزین تردد نمایند.