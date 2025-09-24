انسداد محور خرم آباد ـ بیرانشهر به علت انجام عملیات آتشباری

روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان لرستان اعلام کرد: محور خرم آباد ـ بیرانشهر به علت انجام عملیات آتشباری از پنج شنبه ۳ مهر به مدت یک هفته بصورت ۲۴ ساعته مسدود می‌باشد.