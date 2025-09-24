والیبال قهرمانی جهان؛ ردهبندی تیمهای نهم تا سیودوم
ردهبندی تیمهای نهم تا سیودوم مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ مشخص شد.
تیمهای ترکیه، لهستان، ایتالیا، بلژیک، بلغارستان، آمریکا، جمهوری چک و ایران با شکست حریفان خود در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به مرحله دوم حذفی صعود کردند.
تیم ملی والیبال ایران که برای دومین بار در تاریخ این رقابتها به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرده است، از ساعت ۱۱ فردا (پنجشنبه سوم مهر) به مصاف جمهوری چک میرود.
بر اساس نتایج به دست آمده، تیمهای حذفشده با توجه به عملکردشان در گروه مقدماتی و مرحله یک هشتم نهایی، در رتبههای ۹ تا ۳۲ قهرمانی جهان ۲۰۲۵ قرار گرفتند که بنابر اعلام کمیته برگزاری، این ردهبندی به شرح زیر است:
۹- آرژانتین، ۱۰- صربستان، ۱۱- اسلوونی، ۱۲- تونس، ۱۳- هلند، ۱۴- کانادا، ۱۵- فنلاند، ۱۶- پرتغال، ۱۷- برزیل، ۱۸- فرانسه، ۱۹- فیلیپین، ۲۰- کوبا، ۲۱- آلمان، ۲۲- قطر، ۲۳- ژاپن، ۲۴- اوکراین، ۲۵- مصر، ۲۶- کلمبیا، ۲۷- کرهجنوبی، ۲۸- لیبی، ۲۹- رومانی، ۳۰- چین، ۳۱- شیلی، ۳۲- الجزایر
دیدارهای مرحله دوم حذفی مسابقات قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ روزهای دوم و سوم مهر با چهار دیدار در مانیل پیگیری میشود که در دو مسابقه امروز لهستان و ایتالیا با شکست حریفان خود به مرحله نیمهنهایی صعود کردند.