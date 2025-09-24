پخش زنده
استاندار خوزستان فردا پنجشنبه سوم مهر ماه با توجه به درخشش فرنگی کاران خوزستان تیم ملی در استان را جشن عمومی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده با توجه به درخشش فرنگی کاران خوزستانی در مسابقات جهانی زاگرب کرواسی و قهرمانی ایران در این رقابتها که در نتیجه درخشش و نمایش غرورآفرین ورزشکاران خوزستانی عضو تیم ملی بدست آمد، فردا پنج شنبه سوم مهر را روز جشن عمومی در سطح استان اعلام کرد.
وی از فرمانداران تمام شهرستانهای استان خواست تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم شاد و همچنین استقبال از قهرمانان کشتی را اتخاذ کنند.