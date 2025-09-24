پخش زنده
طرح «کلید به کلید» برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری کشور با هدف ساخت و آمادهسازی ۵ هزار واحد مسکونی در سال اول برنامه هفتم بهزودی آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران، از آغاز اجرای طرح «کلید به کلید» در بافتهای فرسوده شهری خبر داد و گفت: هدفگذاری شده تا در سال اول برنامه هفتم، ۵ هزار واحد مسکونی ساخته و آماده تحویل به متقاضیان شود.
یدالله آقایی افزود:این طرح براساس بند «الف» ماده ۵۲ برنامه هفتم توسعه کشور و با مجوز قانونی وزارت راه و شهرسازی، مالکان واحدهای فرسوده را تشویق به مشارکت در نوسازی با تخفیف تا سقف ۴۰ درصد در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض میکند.
وی گفت: آییننامه اجرایی این طرح توسط وزارت راه و شهرسازی تنظیم و در بهمن ۱۴۰۳ به تصویب هیات وزیران رسیده است.
آقایی همچنین تاکید کرد طرح به طور کامل در قانون بودجه ۱۴۰۲ بررسی و مشکلات احتمالی آن شناسایی شده است.
معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری بیان کرد که اجرای طرح کلید به کلید نه تنها به تامین مسکن کمک میکند، بلکه موجب بازگشایی معابر و ارتقای سرانههای زیرساختی و خدماتی در بافتهای ناکارآمد خواهد شد.
آقایی افزود: اولویتبندی مناطق هدف در ماههای آینده نهایی و به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.
وی همچنین به محدودیت اعتبارات برای بازآفرینی ۱۷۷ هزار هکتار بافت ناکارآمد اشاره کرد، اما از هماهنگی مطلوب میان شهرداریها، مدیریت شهری و مردم در اجرای این طرحها ابراز امیدواری کرد.