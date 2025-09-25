پخش زنده
نماینده ولیفقیه در گلستان گفت: از نتایج مشترک آن دوران و همینطور جنگ دوازده روزه تحمیلی، ارتقای جایگاه ایران به عنوان ابرقدرت جهانی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آیتالله سیدکاظم نورمفیدی چهارشنبه شب در جمع رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: در هر دو آوردگاه، ملت، پای انقلاب ایستاد و محاسبات و معادلات دشمن را برهم زد و او را ناکام گذاشت.
وی افزود: با حفظ همین روحیه و با همت و تلاش مسئولان، مشکلات موجود، رفع خواهد شد.
استاندار گلستان نیز گفت: نظام جمهوری اسلامی هرچه دارد از دفاع مقدس است.
علیاصغر طهماسبی ادامه داد: این انقلاب، راههای پرپیچ و خمی را طی کرده برای حفظ آن، ایثارگریها شده است.
وی افزود: انسجام و تقویت همهجانبه، لازمه توفیق در ادامه مسیر است.
رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه در جنگهای تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه، همه در دفاع از میهن وارد میدان شدند، گفت: این مشخصه ایران اسلامی است.
در این مراسم از همه رزمندگان حاضر در جلسه، با اهدای هدیه، تجلیل شد.