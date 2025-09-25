پخش زنده
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار گلستان از ابلاغ ساعات کاری کلیه دستگاههای اجرایی استان، از ابتدای مهرماه تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مجتبی جمالی گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ساعات شروع به کار دستگاههای اجرایی ، مراکز آموزشی، بانکها، بیمهها، شهرداریها، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و همچنین نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی استان از شنبه تا چهارشنبه به این شرح خواهد بود:
واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی از ساعت ۶:۳۰، ادارات و واحدهای صنعتی ۷:۰۰، بانکها ۷:۳۰ (با الزام حضور کارکنان از ساعت ۷:۰۰)، مراکز آموزش عالی و پژوهشی ۸:۰۰، مدارس مقطع متوسطه ۷:۳۰ و مدارس ابتدایی ۸:۰۰ صبح.
وی افزود: در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدین شاغل دارای فرزند در مقاطع پیشدبستان، دبستان و متوسطه اول، ساعت کاری این کارکنان بهصورت شناور از ۷ تا ۸ صبح خواهد بود. همچنین مدارس موظفاند نیم ساعت پیش از آغاز رسمی کلاسها نسبت به پذیرش دانشآموزان اقدام کنند.
معاون استاندار با اشاره به الزامات نظام بانکی گفت: کارکنان بانکها باید از ساعت ۷ صبح در محل کار حاضر شوند و خدمات بانکی از ساعت ۷:۳۰ به اربابرجوع ارائه میشود.
جمالی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: بر اساس تصمیمات شورای راهبری تحول اداری و شورای برنامهریزی و توسعه استان، از ابتدای مهرماه تا پایان سال جاری فعالیت ادارات در روزهای پنجشنبه بهصورت دورکاری خواهد بود. این تصمیم با هدف حمایت از کانون خانواده، مدیریت بهینه مصرف انرژی، ارتقای بهرهوری و توسعه دولت الکترونیک اتخاذ شده است.
وی ادامه داد: اجرای دورکاری باید در چارچوب ساعات موظف کاری دستگاهها، همراه با تعیین وظایف متناسب و ارائه گزارشهای دورهای باشد. همچنین کارکنان ملزم به پاسخگویی بوده و در صورت نیاز باید در محل کار حاضر شوند. خروج کارکنان از شهرستان یا استان محل خدمت نیز نیازمند هماهنگی اداری است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار گلستان تأکید کرد: بانکها موظف به برقراری شعب کشیک در روزهای پنجشنبه برای ارائه خدمات حضوری هستند و دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان اجرای این مصوبه را پیگیری خواهد کرد. واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی طبق مصوبه هیئت وزیران در روزهای پنجشنبه فعالیت خواهند داشت و دستگاههای خدماتی شامل مراکز امدادی، درمانی و خدمات ضروری مشمول این بخشنامه نمیشوند.
وی در پایان گفت: در راستای حمایت از بانوان شاغل و تقویت سیاستهای جمعیتی، علاوه بر امکان استفاده از دورکاری در روزهای پنجشنبه، بانوان دارای شرایط خاص میتوانند از مزایای قانونی کاهش یا شناوری ساعات کاری بهرهمند شوند.