هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال؛
نخستین شکست نفتیهای گچساران در لیگ آزادگان
تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در هفته پنجم لیگ دسته اول مغلوب میهمان خود پارس جنوبی جم شد.
شاگردان «محمود فکری» که برای کسب سه امتیاز خانگی پای به میدان گذاشته بودند، در روزی که شایسته پیروزی به نظر میرسیدند، با نتیجه یک بر صفر برابر میهمان خود شکست خوردند.
در حالی که بازی به دقایق پایانی نزدیک میشد «فردین نجفی» در دقیقه ۹۰ روی یک ارسال از کنارهها با جایگیری مناسب در محوطه جریمه و ضربه سری دقیق، دروازه میزبان را گشود تا سه امتیاز حساس و لحظه آخری به حساب پارس جنوبی جم واریز شود.
با این شکست، نفت و گاز گچساران که هدایتش بر عهده محمود فکری است، نخستین باخت فصل خود را ثبت کرد و در امتیاز ۶ متوقف شد. در سوی مقابل، پارس جنوبی جم با این پیروزی به امتیاز ۷ رسید و با دومین برد پیاپی جایگاه خود را در جدول بهبود بخشید و در رده هفتم ایستاد.
نفت و گاز گچساران، هوادار، شناورسازی قم، نیروی زمینی، نساجی مازندران، بعثت کرمانشاه، پالایش نفت بندرعباس، شهرداری نوشهر، مس شهربابک، فرد البرز، نود ارومیه، آریو اسلامشهر، سایپا تهران، صنعت نفت آبادان، مس کرمان، داماش گیلان، پارس جنوبی جم و مس سونگون تیمهای حاضر در رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشورمان هستند.