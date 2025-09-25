به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، تیم فوتبال نفت و گاز گچساران عصر چهارشنبه در چارچوب رقابت‌های هفته پنجم لیگ آزادگان در ورزشگاه شهدای نفت و گاز گچساران میزبان پارس جنوبی جم بود.

شاگردان «محمود فکری» که برای کسب سه امتیاز خانگی پای به میدان گذاشته بودند، در روزی که شایسته پیروزی به نظر می‌رسیدند، با نتیجه یک بر صفر برابر میهمان خود شکست خوردند.

در حالی که بازی به دقایق پایانی نزدیک می‌شد «فردین نجفی» در دقیقه ۹۰ روی یک ارسال از کناره‌ها با جایگیری مناسب در محوطه جریمه و ضربه سری دقیق، دروازه میزبان را گشود تا سه امتیاز حساس و لحظه آخری به حساب پارس جنوبی جم واریز شود.

با این شکست، نفت و گاز گچساران که هدایتش بر عهده محمود فکری است، نخستین باخت فصل خود را ثبت کرد و در امتیاز ۶ متوقف شد. در سوی مقابل، پارس جنوبی جم با این پیروزی به امتیاز ۷ رسید و با دومین برد پیاپی جایگاه خود را در جدول بهبود بخشید و در رده هفتم ایستاد.