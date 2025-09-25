رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: در جنگ هشت ساله، نایب دشمن صدام بود که با انگیزه و تجهیزاتی آماده شده بود و از کمک‌های شرق و غرب بهره‌مند شد و در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز نایب دشمن ، رژیم صهیونیستی و نتانیاهو بود که آمادگی کامل داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر دریادار سیاری، در گفتگوی ویژه خبری گفت: دفاع همیشه ادامه دارد دفاع مقدس هشت ساله یک نقطه عطفی است در تاریخ و لازم است که نقطه عطف بحث و بررسی شود و درس‌آموخته‌های آن به نسل فعلی و نسل‌های آینده کشور منتقل شود.

وی افزود: وقتی تاریخ ۲۵۰ ساله را بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که در هر تهاجمی که در طول ۲۵۰ سال گذشته اتفاق افتاده، قطعه‌ای از سرزمین ما از ما جدا شد. این نقشه در باغ موزه دفاع مقدس موجود است و کاملاً معلوم است که وقتی آدم می‌بیند، واقعاً بغض گلویش را می‌گیرد و گریه اش می‌گیرد.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: فقط در این تهاجم و جنگ تحمیلی ما توانستیم سرزمین‌مان را کاملاً حفظ کنیم. ما موفق شدیم هشت سال دفاع مقدس را پشت سر بگذاریم و امروز سرافراز باشیم و لازم است بررسی کنیم چه عواملی در این موفقیت اثر داشته است تا درس‌های آن بهره‌برداری شود.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: ادامه کار سبب شد که هشت سال دفاع مقدس را پشت سر بگذاریم؛ جوان دادیم، خون دادیم، شهید دادیم، جانباز دادیم، اما سر خم نکردیم، سینه سپر کردیم، گلوله خوردیم، اما سر خم نکردیم و اقتدارمان را به نمایش گذاشتیم. هدف اول و سپس تمامیت ارضی کشور حفظ شد.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: ما در مقابل استکبار در آن مقطع زمانی ایستادیم و موفق شدیم اگر جنگ هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه را بررسی کنیم و نقاط تشابه آنها را کنار هم بگذاریم، به درس‌آموخته‌های مهمی می‌رسیم که لازم است نسل فعلی و آینده کشور با آنها آشنا شوند تا بدانند ما با چه کسی در جنگ بوده و هستیم و آن کسی غیر از استکبار جهانی نیست.

وی افزود: هر دو جنگ، یعنی هشت سال دفاع مقدس و دفاع مقدس ۱۲ روزه، نیابتی بودند. در جنگ هشت ساله، نایب دشمن صدام بود که با انگیزه و تجهیزاتی آماده شده بود و از کمک‌های شرق و غرب بهره‌مند شد. در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز نایب دشمن رژیم صهیونیستی و نتانیاهو بود که آمادگی کامل داشت. نکته مهم این است که تنها رژیم صهیونیستی طرف ما نبود، بلکه ما با استکبار و کشور‌های ناتو نیز مواجه بودیم. هدف هر دو جنگ نیز مشابه بود؛ در هشت سال دفاع مقدس شکست انقلاب و تهدید تمامیت ارضی و در ۱۲ روزه، هدف دشمن فروپاشی نظام و تصرف سرزمین ما بود. دشمن گمان می‌کرد می‌تواند ظرف یک هفته به اهداف خود برسد و ملت ما از او استقبال خواهد کرد، اما با تجارب گذشته، آمادگی و مقاومت ملت و نیرو‌های مسلح این محاسبات به هم خورد.

وی ادامه داد: مهم‌ترین عامل موفقیت، نقش رهبری حضرت امام در هشت سال دفاع مقدس بود که مردم را در کنار نیرو‌های مسلح قرار دادند و با موضع‌گیری قاطع، دشمن را متوقف کردند. در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز، مردم با نفرت عمیق نسبت به رژیم صهیونیستی و رفتار هوشمندانه خود، نقشه دشمن را خنثی کردند. نیرو‌های مسلح در هر دو جنگ، چه در زمین، چه در هوا و چه در دریا، با تمام توان جنگیدند. شهدای پدافند هوایی ارتش و سپاه و نیروی زمینی و بسیجی‌ها و نیرو‌های انتظامی با آگاهی از خطر شهادت، مردانه ایستادند و اجازه ندادند دشمن به اهداف خود برسد. صنایع دفاعی و وزارت دفاع نیز با اقتدار ایستادگی کردند و بسیجی‌ها در صحنه حضور داشتند.

دریادار سیاری ادامه داد: در روز دوازدهم جنگ ۱۲ روزه، دشمن پیشنهاد آتش‌بس داد، اما این موفقیت تنها به واسطه شجاعت، رشادت و ایثارگری نیرو‌های مسلح و ادامه راه شهدای هشت سال دفاع مقدس به دست آمد.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: از این تجربیات می‌توان به مفهوم «ایران قوی» رسید. همان‌طور که مقام معظم رهبری تأکید کردند، تنها راه برون‌رفت از مشکلات ایجاد شده توسط استکبار جهانی، قوی شدن است؛ قوی شدن در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و نظامی‌گریدر این زمینه، مؤلفه‌های قدرت ملی، از جمله قدرت نظامی، نقش مهمی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: مؤلفه نظامی مهم‌ترین مؤلفه قدرت ملی کشور است و باید در این حوزه قوی شویم. قوی شدن به این معناست که هیچ کسی جرئت تعرض به منابع، سرزمین و منافع ما را نداشته باشد. همان‌طور که حضرت علی علیه‌السلام فرمودند، اگر صلح می‌خواهی، آماده جنگ باش؛ یعنی تا زمانی که آماده جنگ هستیم، صلح برقرار است و در غیر این صورت دشمنان فرصت غافلگیری و تجاوز پیدا می‌کنند. این همان تعریف ساده بازدارندگی است و اگر این بازدارندگی محقق شود، هیچ کسی تعرض به ما را به ذهن خود راه نخواهد داد.

وی افزود: اگر بازدارندگی امروز را با وضعیت بعد از هشت سال دفاع مقدس مقایسه کنیم، می‌بینیم که آن زمان هر چه تجهیزات داشتیم نو بود، اما مشکلاتی، چون کمبود قطعه و محدودیت تولید وجود داشت. آن روز دو راهکار داشتیم؛ یا دست نیاز به سوی دیگران دراز کنیم که مستلزم تسلیم و پذیرش شرایط آنان بود و یا خودمان بسازیم. امروز بیش از ۹۰ درصد تجهیزات نیرو‌های مسلح بومی است و به دست توانمند کارکنان نیرو‌های مسلح، صنایع وزارت دفاع، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان ساخته شده است.

دریادار حبیب‌الله سیاری اظهار کرد: امروز مهمات، نقطه‌زن‌ها، موشک‌ها، ناوشکن‌ها، تانک‌ها و توپ‌ها را با دانش و توان داخلی تولید کرده‌ایم و آموزش‌هایمان نیز به بالاترین سطح پیشرفته داخلی رسیده است. سرمایه‌های انسانی مطابق با ارزش‌های خودمان آموزش می‌بینند و تکنیک‌ها، رزمایش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در اختیار خودمان است. این دستاورد، ایران را به کشوری قوی تبدیل کرده که در مقابل هر تهدیدی می‌ایستد.

وی ادامه داد: ملت ایران با غرور و سابقه تاریخی درخشان، همواره پای دین و وطن خود ایستاده است، چه در هشت سال دفاع مقدس، چه در جنگ‌های شناختی، جنگ نرم و تهاجمات فرهنگی. توانمندی، آگاهی و فهم مردم، همراه با نیرو‌های مسلح، عامل اصلی بازدارندگی و قدرت ملی کشور است. امروز ما از توان بازدارندگی بسیار خوبی برخورداریم و برابر مأموریت ذاتی نیرو‌های مسلح، آمادگی داریم در مقابل هر دشمنی بایستیم، حتی در شرایطی که استکبار جهانی و متحدانش از دشمنان ما حمایت می‌کنند.

دریادار سیاری افزود: تدبیر مقام معظم رهبری این است که به آنچه داریم بسنده نکنیم و همواره به آینده نگاه کنیم. باید تهدیدات پنج، ده و بیست سال آینده را پیش‌بینی و تجهیزات لازم برای مقابله با آنها را فراهم کنیم. ما امروز با تجهیزات، فناوری و تاکتیک‌های روز مبارزه می‌کنیم و برای فردا نیز آماده‌ایم تا بازدارندگی کشور حفظ و ارتقا یابد.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: مأموریت نیرو‌های مسلح همواره دفاع از دین و وطن است و همه سربازان، افسران، درجه‌داران، کارکنان، بسیجیان و حتی بازنشستگان با شعار «تا آخرین قطره خونم برای دفاع از دین و وطنم هستم» پای کار ایستاده‌اند. در جنگ ۱۲ روزه نیز بسیاری از بازنشستگان و سربازان منقضی خدمت، با وجود سن بالا، برای کمک حاضر شدند و با حضور خود، هم در پادگان‌ها و هم در خطوط دفاعی، نشان دادند که ملت ایران در هر شرایطی آماده دفاع است. مردم عادی نیز همواره نقش اساسی در قدرت ملی و بازدارندگی داشته‌اند. در هشت سال دفاع مقدس، مردم با حضور در جبهه‌ها، تأمین تدارکات، جابجایی تجهیزات و مشارکت در امور مهندسی، نقش خود را ایفا کردند و کمک کردند تا هفت شهر دفاع مقدس با پیروزی به پایان برسد. بدون حضور مردم، نه تنها موفقیت در دفاع مقدس امکان‌پذیر نبود، بلکه اقتصاد و ساختار ملی نیز در برابر تحریم‌ها و تهاجمات فرهنگی آسیب‌پذیر می‌شد.

دریادار حبیب‌الله سیاری اظهار کرد: در دفاع ۱۲ روزه نیز مردم با شجاعت و روحیه رزمندگی در صحنه حضور داشتند و اجازه ندادند دشمن به اهداف خود برسد این حضور و مقاومت نشانه سرافرازی ملت و رکن اساسی قدرت و اقتدار ملی و بازدارندگی کشور است. باید دست تک‌تک این مردم را بوسید، چرا که ملت ایران با فهم، آگاهی و ایمان خود همواره پشت نیرو‌های مسلح ایستاده و در مقابل هر تهدیدی مقاومت کرده است.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش درباره نقشه رسانه‌ها در دفاع مقدس، گفت: رسانه نقش بسیار مهمی در انتقال پیام اقتدار و توان بازدارندگی نیرو‌های مسلح دارد در رزمایش‌ها، هدف اصلی نمایش قدرت و آمادگی برای دشمن است؛ ما تمرین می‌کنیم، مهارت خود را ارتقا می‌دهیم و تجهیزات و مهمات را آزمایش می‌کنیم، اما اگر این تصویر به درستی مخابره نشود، بخشی از بازدارندگی تحقق نمی‌یابد در انتقال پیام رزمایش‌ها، سهم رسانه‌ها به اندازه اقدامات میدانی ما مهم است رسانه‌ها باید توانمندی‌ها و نقاط قوت رزمایش‌ها را به دشمن نشان دهند و ظرفیت عظیم خود را در انعکاس واقعیت‌های دفاعی کشور به کار گیرند. در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز مشاهده شد که رسانه‌ها نقش کلیدی داشتند و اگرچه در برخی نقاط تصویر مستقیم از عملیات و میزان خسارات دشمن مخابره نمی‌شد، اما مشارکت آنها اهمیت بالایی داشت.

وی افزود: حضور و تلاش خبرنگاران در شرایط سخت، از جمله حضور در زیردریایی‌ها و لانچر موشک‌ها، نمونه‌ای از تعهد آنان به نمایش اقتدار کشور است من شخصاً از همه این عزیزان قدردانی می‌کنم؛ آنان با تحمل دشواری‌ها، توانمندی‌های نیرو‌های مسلح را به معرض نمایش گذاشتند و سهم مهمی در بازدارندگی کشور داشتند.

دریادار سیاری ادامه داد: امروز ما مهمات نقطه‌زن، موشک، ناوشکن، تانک و توپ‌های پیشرفته تولید کرده‌ایم. همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، نیروی دریایی باید ناوشکن‌های قدرتمند بسازد و ما این مهم را به اجرا گذاشتیم؛ ن

اوشکن‌هایی با توان حمل موشک، بالگرد و هواپیما تمامی آموزش‌های نیرو‌های مسلح که زمانی وابسته به کشور‌های غربی بود، اکنون در داخل کشور و با تکیه بر ارزش‌ها و سرمایه‌های انسانی بومی انجام می‌شود.

وی با اشاره به درس آموخته‌های دفاع مقدس، گفت: درس‌آموخته‌های دفاع مقدس تنها محدود به جنگ سخت نیست؛ تحریم‌ها، تهاجمات فرهنگی و جنگ‌های شناختی و نرم نیز با بهره‌گیری از این تجارب قابل مدیریت است. نقش مردم در موفقیت دفاع مقدس بی‌بدیل بوده است و ملت ایران همواره با وحدت، انسجام، همدلی و هماهنگی، پشتوانه نیرو‌های مسلح و عامل اصلی اقتدار کشور بوده‌اند.