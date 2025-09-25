به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: برای کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدات و بحران‌ها، شناسایی نقاط قوت و ضعف و هماهنگی بین نیروها، بررسی صحت کارکرد تجهیزات و مدیریت بحران و اجرای الزامات پدافند غیرعامل، ۱۰۴مانور عملیاتی در حوزه‌ها و سناریو‌های مختلف از سوی این شرکت برگزار شد.

سلیمیان افزود: تمرین‌های عملیاتی طبق روش اجرایی تدوین سناریو و ارزیابی تمرین، ابلاغی از شرکت ملی گاز بر اساس بحران‌ها وتهدیدات شناسایی شده در سطح شرکت، با هدف کاهش آسیب پذیری، افزایش بازدارندگی، تداوم خدمات رسانی، تسهیل مدیریت بحران و ارتقای پایداری در تمامی ادارات گاز شهرستانی و ستاد برگزار می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: خدمات رسانی مطلوب و اهمیت صیانت از تأسیسات گازرسانی برای مقاوم سازی شبکه‌ها و مقابله با بحران‎های طبیعی و غیر طبیعی در صدر اولویت‌های کاری این شرکت قرار گرفته و بر همین اساس واحد HSE با یک برنامه ریزی جامع نسبت به برگزاری مانور‌های مختلف آمادگی، تمرینی و عملیاتی در سطوح مختلف اقدام می‌کند.

وی با تأکید بر استفاده از علم روز و تجهیز زیرساخت‌های موجود به منظور مقابله با بحران‌های احتمالی گفت: اجرای الزامات پدافند غیرعامل، آسیب شناسی به موقع و جلوگیری از هر گونه پیامد‌های احتمالی، پیشگیری از وقوع بحران و کاهش اثرات مخرب آن، شناسایی نقاط ضعف و قوت، توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص و هماهنگی بین بخش‌های مختلف در زمان وقوع حادثه از جمله اهدافی است که در طول برگزاری مانور‌ها مد نظر بوده تا در شرایط بحرانی با آمادگی کامل و به بهترین شیوه ممکن عمل کرده و میزان خسارات وارده را به حداقل ممکن برسانیم.