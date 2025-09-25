فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و نماینده آمریکا در مذاکرات غیرمستقیم هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران، بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که هنوز با ایران در تماس است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از خبرگزاری فرانسه، استیو ویتکاف روز چهارشنبه دوم مهر ۱۴۰۴ پیش از اجلاس کنکوردیا در حاشیه مجمع عمومی در نیویورک ادعا کرد که ایران در موقعیت سختی قرار دارد.

وی افزود: ما هیچ تمایلی به آسیب رساندن به ایران نداریم. با این حال، ما تمایل داریم که یا به یک راه حل دائمی دست یابیم و یا در مورد اسنپ‌بک (مکانیسم ماشه یا بازگشت تحریم‌های سازمان ملل) مذاکره کنیم.

ویتکاف گفت: اگر نتوانیم (مذاکره کنیم و به توافق برسیم)، اسنپ‌بک همان نتیجه خواهد بود. آنها داروی مناسبی هستند.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه رایزنی‌هایی درباره برگزاری نشستی با وزرای خارجه تروئیکای اروپایی به همراه مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در جریان است، گفت: ایران آماده دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک درباره مکانیسم پس‌گشت مشروط به حفظ منافع خود است.

بر اساس توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، موعد پایان برخی بند‌های کلیدی توافق (روز انتقالی) در آبان ماه فرا می‌رسد.

سه کشور اروپایی که در اجرای تعهدات اقتصادی خود ناکام بوده‌اند، اکنون مدعی هستند که همچنان «بدون ابهام» حق بازگرداندن تحریم‌ها را دارند، زیرا ایران تعهداتش را نقض کرده است. این در حالی است که اقدامات ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای پس از خروج آمریکا از توافق و ناتوانی اروپا در جبران خسارت‌ها، تدریجی، تحت نظارت آژانس و برگشت‌پذیر اعلام شده بود.

سازوکار اسنپ‌بک در شرایط بی‌اعتمادی میان ایران و گروه ۱+۵ طراحی شد تا در صورت عدم اجرای تعهدات، تحریم‌های رفع‌شده بازگردند. اما برجام بر دو پایه متوازن، یعنی تعهدات هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها استوار بود و خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸ همراه با بازگشت تحریم‌ها و سیاست فشار حداکثری، به‌علاوه ناتوانی اروپا در عمل به وعده‌های اقتصادی، سال‌هاست این توازن را بر هم‌زده است.