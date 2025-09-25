پخش زنده
هوا در سه منطقه اصفهان و دو شهر مجاور در وضعیت قرمز آلودگی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۲ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز پنج شنبه سوم مهر با میانگین ۱۳۰ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و به رنگ نارنجی است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاههای کردآباد با ۱۵۳، میرزاطاهر با ۱۵۲ و ولدان با با ۱۵۷ AQI و همچنین شهر خمینی شهر با ۱۵۵ و قهجاورستان با ۱۶۱ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز آلودگی است.
همچنین این شاخص در ایستگاههای فرشادی با ۱۱۹، دانشگاه صنعتی و فیض ۱۱۷، هزار جریب با ۱۲۴ کاوه ۱۲۴، سپاهان شهر با ۱۱۲، خرازی با ۱۲۹ و پارک زمزم با ۱۱۸، رهنان و زینبیه ۱۳۵ AQI همچنین شهرهای کاشان با ۱۴۷، مبارکه ۱۱۱، نجف آباد با ۱۰۴، شاهین شهر با ۱۰۱، زرین شهر ۱۴۵ AQI دروضعیت ناسالم برای گروههای حساس و به رنگ نارنجی، اما در ایستگاه بیمارستان صاحب الزمان شهرضابا ۹۱ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.