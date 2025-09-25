پخش زنده
تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل گفت: کودکان غزه به اندازه کودکان دیگر نقاط جهان حق دارند، اما در عوض در غزه سرپناهها بمباران میشود و مدارس به مکانی ترسناک تبدیل شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، تام فلچر معاون دبیر کل سازمان ملل گفت : «در غزه کودکان درحالی کشته میشود که برای دریافت آب صف کشیدهاند. بچهها درحالی گرسنهاند که کمکها و شبکه توزیع آن پشت مرز مانده است. عامل قحطی در غزه ظلمی است که با انتقام توجیه میشود و بی تفاوتی برآمده از شراکت در جرم آن را امکان پذیر کرده است.»
فلچر این سخنان را در نشستی در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل ایراد میکرد. نشست به ابتکار اردن، بلژیک و اتحادیه اروپا برگزار شد و سایر ذینفعان از جمله ریاض منصور، رئیس نمایندگی فلسطین در سازمان ملل، و مقامات ارشد یونیسف و آنروا حضور داشتند.
فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آنروآ در این نشست گفت: ابتدای جنگ از مدرسهای در رفح دیدن کردم که هزاران فلسطین آنجا پناه گرفته بودند. هنوز تصویر چشمهای دختر کوچکی که آن زمان برای تکهای نان و جرعهای آب التماس میکرد رهایم نمیکند. مدرسهای که به پناهگاه تبدیل شده بود و حالا او باید میآموخت چطور در مدرسه خود زنده بماند. از آن زمان کودکان غزه به قعر جهنم رفتهاند. مدت دو سال هر روز تقریباً معادل یک کلاس درس مملو از کودکان کشته شده است. بازگشت به مدرسه در نگاه آنهایی که زنده ماندهای رویایی دور از دسترس است. آموزش همواره دارایی ارزشمند پناهجویان فلسطینی بوده است. تنها دارایی که تا الان به کلی از داشتنش محروم نشدهاند. حمله به آموزش حمله به هویت و آینده کودکان فلسطینی است.
تد چایبن (Ted Chaiban) معاون مدیر اجرایی یونیسف در این نشست گفت: امروز در حالی که اسرائیل عملیات نظامی اش را گستردهتر میکند خطر گسترش یافتن قحطی از شهر غزه به جنوب وجود دارد. نباید چنین چیزی رخ دهد. کودکانی که مشاهده کردم قربانیان فاجعهای طبیعی نیستند. آنها را گرسنگی دادند، بمباران و آواره کردند و پیش چشم جهانیان یکی پس از دیگری جان میدهند. همچنین درحالی که همه بر غزه تمرکز کردهایم، کرانه باختری از جمله شرق قدس نباید فراموش شود.