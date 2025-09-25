رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اسکو از آغاز پروژه مرمت و ساماندهی بافت تاریخی روستای صخره‌ای کندوان با رعایت دقیق ضوابط ثبت جهانی این اثر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،امیر جدایی گفت:با توجه به ثبت جهانی روستای کندوان تمامی عملیات مرمت و ساماندهی این اثر با حساسیت بالا و مطابق با شاخص‌ها و استاندارد‌های تعیین‌ شده از سوی یونسکو در حال انجام است.

وی افزود: این طرح شامل اجرای نمای پوشش کاهگل، همسان‌سازی بافت با محیط طبیعی روستا و کران‌ها (منازل صخره‌ای) و دیگر اقدامات ضروری در راستای حفظ اصالت، یکپارچگی و استحکام‌بخشی به این اثر بی‌نظیر جهانی است.

رئیس میراث فرهنگی اسکو هشدار داد کوچکترین بی دقتی از این استاندارد‌ها می‌تواند موجب به خطر افتادن موقعیت جهانی این اثر شود.

جدایی خاطرنشان کرد:پروژه حاضر با هدف صیانت از ارزش‌های تاریخی و معماری منحصر‌به‌فرد کندوان، ارتقای تجربه گردشگران و مهمتر از همه حفاظت از جایگاه جهانی این روستا تعریف شده است.

وی گفت:اجرای دقیق و اصولی این طرح نقش بسزایی در پایداری بافت صخره‌ای و جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی خواهد داشت.

رئیس اداره میراث فرهنگی اسکو گفت: میراث فرهنگی همواره تلاش می‌کند تا با انجام مداخلات کارشناسی شده و با استفاده از مصالح بومی اصالت این اثر جهانی را مطابق با معیار‌های سختگیرانه یونسکو برای نسل‌های آینده حفظ نماید.