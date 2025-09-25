به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان گفت: برهمین اساس غار علیصدر، آرامگاه بوعلی‌سینا، باباطاهر، هگمتانه و باغ موزه دفاع مقدس به ترتیب بیشترین بازدید را داشتند.

محسن معصوم‌علیزاده گردشگری را محور اصلی توسعه استان همدان برشمرد و گفت: طبق تاکید استاندار همدان، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به فعالیت موثر در این حوزه هستند.

او گفت: همزمان با آغاز هفته گردشگری ۲۴ عنوان برنامه، رویداد، کارگاه و جشنواره با شعار «گردشگری و تحول پایدار» از پنج تا ۱۱ مهر در استان همدان برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان افزود: با اشاره به جشنواره‌های متعدد در سطح استان در هفته گردشگری اظهار کرد: جشن جهانی شهر انگور در مانیزان ملایر، جشن برداشت گردو و فرش دستباف در تویسرکان، جشنواره انگور و غذای سنتی در روستای اکنلو کبودرآهنگ، جشنواره غذای سنتی برای سالمندان و جشنواره مبل و منبت ملایر (۱۱ شهریور تا ۱۱ مهر) به مناسبت این هفته اجرا می‌شود.

محسن معصوم‌علیزاده با اشاره به ظرفیت‌های روستایی استان همدان در حوزه گردشگری گفت: هر ساله تعدادی از روستا‌های کشور برای ثبت جهانی معرفی می‌شوند و امسال از استان همدان سه روستای ملحمدره، ورکانه و حیدره قاضی‌خان معرفی شدند.