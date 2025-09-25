به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این بسته‌ها شامل کیف، دفتر، مداد رنگی و دیگر ملزومات تحصیلی هستند که ارزش آنها تا ۶۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود.

سید نوید کتابی عضو کارگروه جوانان مجمع خیران مدرسه‌ساز، از ادامه این پویش تا پایان مهر خبر داد و گفت: این اقدام در قالب سومین پویش مثل فرزند خودم در استان اصفهان اجرا می‌شود.

علیرضا دژبان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ورزنه نیزهدف از اجرای این طرح را تقویت عدالت آموزشی و کاهش مشکلات مالی خانواده‌های کم‌بضاعت عنوان کرد.