رقابت‌های بدمینتون قهرمانی آسیای میانه ۲۰۲۵ باحضور کشور‌های مختلف با قهرمانی تیم ایران در تاشکند ازبکستان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ بدمینتونیست زنجانی قهرمان آسیای میانه شد.

رقابت‌های بدمینتون قهرمانی آسیای میانه ۲۰۲۵ باحضور کشور‌های مختلف با قهرمانی تیم ایران در تاشکند ازبکستان به پایان رسید.

در رده سنی زیر ۲۳ سال، امیرحسین حسنی از زنجان ۲-۱ علی حیاتی دیگر ورزشکار کشورمان را شکست داد و به مدال طلا دست پیدا کرد.

همچنین تیم حسنی و حیاتی در بخش دونفره این مسابقات با برتری مقابل قزاقستان، بر سکوی نخست ایستادند.

در نهایت نمایندگان بدمینتون ایران در مسابقات قهرمانی آسیای میانه با کسب ۱۸ مدال طلا و ۵ مدال نقره به عنوان قهرمانی رسیدند.