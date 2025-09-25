شهروند خبرنگار
شهروند خبرنگار
نسخه اصلی
۵۵۷۷۱۴۸
۰۳ مهر ۱۴۰۴ - ۰۷:۵۲
کهگیلویه و بویراحمد
»
اجتماعی
کلاس درس متفاوت در کنار گلزار مطهر شهداء
به مناسبت هفته دفاع مقدس جمعی ازدانش آموزان یاسوجی کلاس درس خودرا درکنار گلزار مطهر شهداء برپاکردند.
