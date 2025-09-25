در هفته پنجم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم فوتبال پارس جنوبی جم با یک گل دقایق پایانی خود به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، تیم فوتبال پارس جنوبی جم از ساعت ۱۹ در گچساران میهمان نفت و گاز بود. جدال دو تیم در پایان با نتیجه یک بر صفر به سود پارس جم پایان یافت.

نیمه اول پارس جنوبی جم بهتر از میزبان بازی کرد موقعیت‌های مناسبی با استفاده از شوت از راه دور و ضربات کاشته به دست آورد که تبدیل به گل نشد. در نیمه دوم بازی تعادل دنبال شد و هر ۲ تیم در دقایقی صاحب توپ و میدان می‌شدند، اما در آغاز دقیقه ۹۰ این پارس جنوبی جم بود که با ضربه سر فردین نجفی موفق شد به برتری دست پیدا کند.

پارس جنوبی جم با این برد ۷ امتیازی شد و به رده ششم جدول صعود کرد. دیدار بعدی شاگردان رجب زاده با آریو اسلامشهر در جم خواهد بود.