به مناسبت هفته دفاع مقدس، جمعی از اهالی رسانه شهرستان بوشهر با حضور در اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان، طرح «نذر کتاب» را اجرا کردند.‌‌‌‌

اهالی رسانه بوشهر با «نذر کتاب» به استقبال هفته دفاع مقدس رفتند‌‌

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، مدیر‌کل کتابخانه‌های استان بوشهر در اجرای طرح «نذر کتاب» توسط جمعی از اهالی رسانه در کتابخانه مصلحیان بوشهر اظهار داشت: با این نوع همکاری‌ها، امید است که نه تنها کتابخانه‌ها غنی‌تر شوند، بلکه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین اقشار مختلف جامعه نیز بیش از پیش رواج پیدا کند.

حیدر راهب افزود: اعضای کانون بسیج رسانه شهید شاهینی بوشهر با اهدا مجموعه‌ای از کتاب‌ها به کتابخانه‌های استان نشان دادند که رسانه‌ها نه تنها در عرصه اطلاع‌رسانی بلکه در ارتقاء سطح فرهنگی جامعه نیز نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی در خصوص روند مرمت و بازسازی کتابخانه مصلحیان بوشهر اعلام کرد: این پروژه تحت نظارت میراث فرهنگی و گردشگری انجام و پیش‌بینی می‌شود تا پایان مهر ماه به بهره‌برداری برسد.