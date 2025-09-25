به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مهدی توانا با اشاره به اجرای سیاست‌های توسعه‌ای و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی گفت: در چهار ماه گذشته و در جریان جلسه کارگروه فسخ، دو قرارداد در شهرک صنعتی شماره ۳ بجنورد و شهرک صنعتی مانه و سملقان، مجموعاً به مساحت ۹۴۱۴ مترمربع فسخ و خلع ید شده‌اند.

وی با تأکید بر جدیت در روند کارگروه فسخ و تشکیل کمیته پایش اراضی صنعتی، افزود: سیاست‌های کلان سرمایه‌گذاری برای تولید ایجاب می‌کند که با صاحبان اراضی راکد بدون اغماض برخورد شود.

توانا ادامه داد: پیگیری خلع ید ۲.۲ هکتار از اراضی که با وجود دریافت مهلت قضایی، اقدامی مطابق توافقات انجام نداده‌اند، در مرحله خلع ید قرار دارند.

وی در ادامه از بررسی قرار داد‌های سنوات گذشته در کمیته پایش خبر داد و افزود: در اولین مرحله بررسی ها، از مجموع ۶ قرارداد بررسی‌شده، چهار مورد به مساحت ۱.۳ هکتار جهت پیگیری فسخ به کارگروه بند «خ» ارجاع داده شده‌اند. سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان افزود بزودی با استفاده از ظرفیت بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، کارگروه فسخ استان تشکیل و مراحل قانونی پرونده‌های ارجاع شده تسریع خواهد شد.