به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ مرتضی ترازی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک نزاع دسته‌جمعی در یکی از روستا‌های شهرستان ماسال، بلافاصله عوامل پلیس در محل حاضر شدند.

وی افزود: پس از حضور ماموران انتظامی عاملان این نزاع و درگیری شناسایی و دستگیری آنان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ماسال با بیان اینکه در تحقیقات به عمل آمده پلیس، علت درگیری اختلافات شخصی بوده، افزود: دو مصدوم این حادثه به بیمارستان رشت اعزام شدند.

سرهنگ مرتضی ترازی گفت: پلیس با افرادی که به هر نحو بخواهند با اقدامات هنجارشکنانه مخل آسایش مردم شوند با قاطعیت برخورد قانونی خواهد کرد.