معاون رئیس جمهور گفت: تکمیل محور ریلی شرق از سواحل مکران چابهار تا زاهدان و ادامه آن به سمت سرخس در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دیشب در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در مشهد افزود : ساخت مسیر ریلی از چابهار به زاهدان در سال جاری به اتمام خواهد رسید و تمرکز دولت در سال آینده بر اتمام مسیر ریلی زاهدان تا سرخس خواهد بود،زیرا این مسیر علاوه بر بحث‌های زیرساختی، ترانزیتی و اقتصادی، از نظر تمدنی نیز بسیار حایز اهمیت است.

حمید پورمحمدی گفت: همان طور که تلاش می‌شود آب از جنوب کشور به استان‌های مرکزی و شرق کشور برسد، در تلاش هستیم ریل نیز از شمال به سمت سواحل مکران بیاید تا با توسعه زیرساخت‌ها بتوان از حجم محرومیت و ناامنی در منطقه مکران کاست.

وی گفت: حمل و نقل، فعال کردن ظرفیت‌های سواحل مکران و محور شرق طرح‌های حیاتی برای سازمان برنامه و بودجه هستند و نقشه مربوط به آن تهیه شده است.

کریدور شرق به غرب از مسیر سرخس فعال می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به فعالیت کریدور شرق به غرب از مسیر سرخس افزود: این موضوع در سفر اخیر رئیس جمهور به چین نیز مورد تاکید قرار گرفت و رئیس جمهور کشورمان با همتای خود در چین توافق کردند که کریدور شرق به غرب که از مسیر سرخس تا چشمه ثریا می‌گذرد را فعال کنند.

پور محمدی یکی از مهمترین اولویت‌های این سازمان را کریدور شرق به غرب و ایجاد مسیر جاده‌ای از خراسان به سمت کشور‌های آذربایجان، ترکیه و ارمنستان دانست و گفت: طبق برنامه ریزی که صورت گرفته است در این دولت تلاش خواهد شد این مسیر ایجاد شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین ادامه داد: نباید ساده از کنار جنگ ۱۲ روزه امسال گذشت، این جنگ از حمله چنگیز خان مغول کمتر نبود، مقابله با شرورترین رژیم و بزرگترین قدرت دنیا پیش روی ایران بود، قرن‌ها این کشور بالنده بوده است و این سختی‌های اقتصاد هم را هم پشت سر خواهد گذاشت و به توسعه خواهد رسید.

پور محمدی با شمردن موضوعات مطرح شده در این نشست حول محور زیرساخت‌های حمل و نقل، تجارت و مباحث تعاملات تجاری با کشور‌های همسایه، ارز و تهاتر کالا، گروه‌های مهندسان مشاور، پیمانکاران و تفویض اختیارات گفت: هر آنچه که سازمان برنامه و بودجه بتواند به استان تفویض اختیار کند، این مهم را انجام خواهد داد.

وی در خصوص مباحث ارزی افزود: بر این باور هستم که رفتار کج منشانه‌ای در این خصوص صورت گرفته و نیاز به رویکردی دارد که هم بانک مرکزی ارز بیشتری دریافت کند و هم بخش خصوصی درآمد بیشتری داشته باشد.

خراسان رضوی مرکز تمدن ایران است

رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی را به معنای واقعی کلمه مرکز تمدن ایران دانست و گفت: ستاره امام هشتم، بزرگان و نخبگان فرهنگی و ادبی و علمی این منطقه آن چنان فروزان است که همه دنیا را روشن کرده و همه داشته‌های ایران اسلامی از منطقه خراسان است.

پور محمدی ادامه داد: جدا از گردشگران زیارت این منطقه، پرداختن به هر یک از بزرگان علمی و فرهنگی و ادبی این دیار خود سرآغاز بسیاری از جشنواره و رویداد‌هایی است که آوازه اش همه جهان را خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: در واقع منطقه شرق بویژه خراسان موتور توسعه ایران بزرگ است و دوباره احیا خواهد شد، بنا براین نباید سختی‌ها باعث شود که داشته‌های این سرزمین فراموش شود.

پورمحمدی گفت: در لایحه بودجه که در شرف تدوین آن هستیم، تلاش می‌شود مسائل بودجه‌ای خراسان رضوی لحاظ شود و بر اساس آنچه به مصلحت کشور باشد، در لایحه بودجه سال آینده قرار گیرد.