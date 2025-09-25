به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نخستین نمایشگاه تخصصی معدن، صنایع معدنی، سنگ‌های معدنی، گوهرسنگ‌ها، ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی و تجهیزات صنایع وابسته غرب کشور با حضور حمید ملانوری‌شمسی استاندار همدان، معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی افتتاح شد.

استاندار همدان در این مراسم بیان کرد: معرفی ظرفیت‌های معدنی استان، جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و حرکت در مسیر بهره‌وری و توسعه پایدار، راهبرد اصلی مدیریت استان در این حوزه است.

حمید ملانوری‌شمسی با بیان اینکه شناخت و معرفی منابع معدنی نقطه آغاز توسعه است، گفت: این نمایشگاه فرصت ارزشمندی برای عرضه ظرفیت‌های معدنی استان و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم کرده است.

وی افزود: دو محور اصلی در دستور کار مدیریت استان قرار دارد؛ نخست، شناسایی دقیق ذخایر و کانی‌های معدنی با همکاری ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی کشور و معاونت معدنی وزارت صمت، و دوم، فراهم‌سازی بستر جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.