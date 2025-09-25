با تفویض اختیار سهمیه ارزی واردات کالا‌های مشمول ارز دولتی به استانها ، اجناس به قیمت واقعی به دست مردم میرسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،استاندار خراسان رضوی دیشب در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی که با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد گفت: کالا‌هایی مانند برنج پاکستانی که ارز دولتی ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومانی به آن اختصاص می‌یابد، اما بیشتر از نرخ تمام شده خود در بازار استان به فروش می‌رسد.

غلامحسین مظفری بیان کرد: قیمت جهانی هر کیلو برنج پاکستانی یک دلار است، ارز معادل یک دلار و قیمت ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان به واردات برنج پاکستانی اختصاص می‌یابد، سوال اینجا است برنج پاکستانی که با ارز دولتی وارد می‌شود، کجا و در کدام انبار قرار دارد. در حالیکه حتی اگر برنج را با ارز آزاد وارد کنیم قیمت آن کمتر از برنج عرضه شده در بازار خواهد بود .

وی با بیان اینکه تفویض اختیار واردات برخی کالا‌ها به استان خراسان رضوی مقرون به صرفه است، گفت: این استان هشت درصد از جمعیت کشور را در اختیار دارد وا از ئییس جمهور درخواست کردیم که ارز معادل نیاز کالا‌های وارداتی سهمیه استان را به خود آن اختصاص دهند تا بهتر و با قیمت کمتری مدیریت و عرضه شود.

استاندار خراسان رضوی خاطر نشان کرد: ۱۲ روز جنگ نشان داد که خراسان رضوی آمادگی تامین نیاز‌های کل کشور را دارد، اما همه چیز در صادرات و واردات کالا متمرکز شده است.

مظفری اظهار کرد: راه برون رفت از مشکلات موجود بازنگری جدی در کلان کشور با توجه به بحث آمایش سرزمینی است، خراسان رضوی منطقه خاص و محل تلاقی شرق به غرب کشور است، تکمیل زیرساخت‌های آن نه تنها به نفع صاحبان کسب و کار در استان بلکه به نفع کل کشور است، زیرا رفت و آمد زائران را به این منطقه تسهیل می‌کند.

وی اضافه کرد: زیر ساخت‌های این استان فقط برای خراسانی‌ها نیست، علاوه بر اینکه استان هر ساله پذیرای ۳۰ میلیون زائر است، در ایام دهه پایانی صفر پذیرای هفت میلیون زائر بود در حالی که کل مسافران ایرانی اربعین امسال در عراق سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بودند.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: درخواست استان این است که یک کمیته ویژه برای بررسی شاخص‌های استان با رویکرد ملی تشکیل شود تا بتوان شاخص‌های استان با توجه به جایگاه و حجم خدماتی که ارایه می‌دهد را ارتقا داد.

مظفری کریدور شرق به غرب و کریدور شمال به جنوب را یک فرصت برای کل کشور دانست و گفت: در صورتی که مسیر ریلی در این دو کریدور ساخته شود طول مدت طی مسیر از ۳۲ روز به سه یا چهار روز کاهش می‌یابد، اگر زودتر اقدام نکنیم، کشور‌های ازبکستان و پاکستان و افغانستان این فرصت را از کشورمان خواهند گرفت و ایران از مسیر ترانزیتی حذف خواهد شد.