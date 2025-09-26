پخش زنده
بیش از سه هزار ناشنوا تحت پوشش هستند و با ۸ پایگاه غربالگری، کاشت حلزون رایگان و ترویج زبان اشاره، خدمات توانبخشی گسترده ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: هم اکنون حدود سه هزار ناشنوا همچنین افراد دارای اختلالات شنوایی تحت پوشش بهزیستی استان هستند و خدمات مورد نیاز خود را دریافت میکنند.
کرمی با گرامیداشت هفته ناشنوایان با شعار «تحقق حیات اجتماعی ناشنوایان با گسترش زبان اشاره» افزود: کنوانسیون حفظ حقوق افراد دارای معلولیت استفاده از زبان اشاره را به رسمیت شناخته و ترویج میدهد و این امر نشان دهنده آن است که زبان اشاره با زبانهای گفتاری برابر است و کشورها ملزم به تسهیل فرایند یادگیری و گسترش زبان اشاره و هویت زبانی جامعه ناشنوایان هستند.
وی با بیان اینکه هم اکنون هشت پایگاه غربالگری شنوایی نوزادان با هدف پیشگیری از معلولیت شنوایی و ارتقاء سطح سلامت شنوایی در استان فعالیت میکنند گفت: دو پایگاه در شهرستانهای زنجان و ابهر غربال شنوایی کودکان سه تا پنج سال را با دستگاههای ادیومتری و تیمپانومتری انجام میدهند.
کرمی افزود: پایگاههای غربالگری شنوایی موظف هستند علاوه بر غربال نوزادان، نسبت به پیگیری کودکان و نوزادان ارجاعی اقدام کنند و نوزادان مشکوک پس از تشخیص به امورتوانبخشی معرفی میشوند و پس از شرکت در کمیسیون و تشکیل پرونده، درصورت نیاز به سمعک یا کاشت حلزون کمک هزینه دریافت میکنند.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان، در خصوص کاشت حلزون برای تعدادی از کودکانی که دچار کم شنوایی بسیار عمیق هستند نیز گفت: از سال ۱۴۰۱ جراحی کاشت حلزون برای کودکان زیر سه سال توسط دانشگاه علوم پزشکی رایگان است و در سنین بالاتر با معرفی نامه بهزیستی در استان گیلان، شهر رشت بدون نوبت انجام میگیرد.
به گفته وی، سال گذشته کاشت حلزون و کمک هزینه تهیه قطعات کاشت حلزون برای ۹۹ فرد ناشنوا انجام گرفته است و سازمان بهزیستی به عنوان متولی امور توانبخشی افراد دارای معلولیت، بعد از ارزیابی و تشخیص کم شنوایی، مداخلات تخصصی توانبخشی را در تأمین وسیله کمک شنوایی نظیر سمعک و آموزشهای لازم به خانواده و کودک ناشنوا در مراکز دولتی و غیردولتی ارائه میکند.