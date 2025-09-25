به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گفت: با مشارکت بنیاد مستضعفان ساخت ۳۳مدرسه بالغ بر ۱۵۰کلاس درس و با زیر بنیای ۱۵هزار متر مربع آغاز شد.

حسینی نیک اعتبار اولیه این تعداد طرح، ۳۲۰میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: امروز نیز مدرسه جهان آباد دشت روم با زیربنای ۳۵۵متر به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه در نهضت عدالت در فضا‌های آموزشی ۱۹۰ طرح تعریف کردیم اضافه کرد: از این تعداد ۱۰۶ مورد جایگزین مدارس سنگی،۶۰ مورد جایگزین مدارس کانکسی، ۱۸مورد طرح‌های نیمه تمام و ۶ مورد هم تخریب و بازسازی است.

وی اضافه کرد: تا پایان مهرماه ۱۱۵ تا پایان مهر ماه تکمیل و به بهره برداری می‌رسد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز در آیین بهره برداری از این مدرسه با اشاره به تجهیز مدارس استان به امکانات آموزشی و ورزشی گفت: ۸ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی قبل از شروع سال تحصیلی بین مدارس توزیع شده و ۳۰میلیارد تومان هم تجهیزات آموزشی خریداری شده که طی هفته‌های آینده بین مدارس استان توزیع خواهد شد.

