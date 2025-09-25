پخش زنده
امروز: -
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: هدف اصلی رژیم صهیونیستی از حمله به ساختمان شیشهای سازمان صداوسیما در جریان جنگ ۱۲ روزه، قطع پژواک صدای ملت ایران در عرصه جهانی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحیامیری به همراه معاونان خود از سازمان صداوسیما بازدید کرد و گفت : این اقدام بیش از آنکه تخریب یک ساختمان باشد، تلاش نافرجام برای خاموشکردن صدای مقاومت، شجاعت، غیرت و غرور ملی ایرانیان در برابر جهانیان بود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این بازدید ضمن ادای احترام به شهدای جنگ ۱۲ روزه و خانوادههای معظم شهدا، حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشهای صداوسیما را «نقض آشکار مرزهای اخلاقی، انسانی و حقوقی» توصیف کرد و افزود : از همین تریبون به همه عزیزانی که در جنگ تحمیلی رژیم کودککش و جنایتکار آسیب دیدند و به خانوادههای معزز شهدا سر تعظیم فرود میآوریم. ملت ما در این جنگ ثابت کرد که مقاومت، شجاعت، غیرت و غرور ملی را به جهانیان اثبات کرده است. آنچه برای ما تعجبآور بود، این تصور بود که شاید رژیم صهیونیستی حداقلهای قوانین و مرزهای اخلاقی را رعایت کند، اما هم ملت ایران و هم افکار عمومی جهان دیدند که این رژیم جنایتکار و کودککش هیچ مرز انسانی و حقوقی برای تهاجم قائل نیست.
وی با اشاره به حمله مستقیم به رسانه ملی گفت : جهانیان دیدند که به سازمان صداوسیما حمله شد، اما باید توجه داشت که این اقدام، تنها تخریب یک ساختمان نبود. پیام اصلی این جنایت، تلاش برای بستن صدای ملت ایران به جهان بود. دشمن از صدای ایران نگران است؛ صدایی که نماد یک ملت، یک نظام و یک رهبر در برابر دشمن است.
صالحیامیری با قدردانی از عملکرد پیمان جبلی رئیس رسانه ملی و مجموعه کارکنان صدا و سیما افزود : در روزهای سخت جنگ، همکاران صداوسیما مفهوم مقاومت را بهخوبی نشان دادند. من خود شاهد بودم که در چه شرایط دشوار و با چه تمهیدات امنیتی، همکاران رسانه ملی کوشیدند تا صدای ملت از آنتن زنده باقی بماند. همان روزی که ساختمان شیشهای هدف حمله قرار گرفت، مصاحبههای رسانهای در نقطهای دیگر ادامه یافت و این نشان میدهد که صدای ملت ایران هیچگاه خاموش نخواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم درسآموزی از این تجربه تلخ گفت : باید نقاط آسیبپذیر خود را شناسایی کرده و برای جبران آن در آینده برنامهریزی کنیم. دشمن هیچ تفکیکی میان اقشار، نژادها، مذاهب یا گرایشهای سیاسی قائل نیست و همه ایرانیان هدف او هستند. پاسخ به این حرکت ددمنشانه، چیزی جز انسجام و وفاق ملی نیست.
وزیر میراثفرهنگی افزود : خوشبختانه امروز دولت مصوبهای بسیار مهم برای بازسازی مناطق تخریبشده از جنگ تصویب کرد. این نشان میدهد که دولت همه توان خود را بسیج کرده است تا حداقلهای جبران برای آسیبدیدگان فراهم شود. البته ما هرگز باور نداریم که بتوانیم جایگزینی برای عزیزانی که در این جنگ از دست دادیم بیابیم. آنان سرمایههای ملی ما هستند و به همه شهدا سر تعظیم فرود میآوریم. شهید بزرگوار سرلشکر باقری با سابقه و تفکری درخشان، دشمن را به نقطهای رساند که چارهای جز ترور او و دیگر شهدای جنگ ندید.
صالحیامیری با اشاره به اقدامات صداوسیما و حمایت دولت گفت: دولت با درخواست آقای جبلی برای تسریع در بازسازی ساختمان شیشهای موافقت کرده است. این مجموعه امروز به نماد مقاومت تبدیل شده است.
وی افزود: پیشنهاد میکنم موزهای در این مکان شکل گیرد که هم نماد خدمات رسانه ملی باشد و هم روح مقاومت ملت ایران را متجلی سازد. ما که تجربه هشت سال دفاع مقدس را پشت سر گذاشتهایم، با این مفهوم بیگانه نیستیم، اما نسل جدید باید بداند که ملت ایران در چه شرایطی و با چه دشمنانی جنگیده و چگونه مقاومتی تاریخی از خود نشان داده است.