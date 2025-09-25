به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «اخراجی‌ها ۱» به کارگردانی مسعود ده نمکی» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک پخش می شود.

این فیلم در مورد مجید سوزوکی، فرد شرور محله است که عاشق دختر میرزا که معتمد محله است، شده. میرزا خانواده‌ای مذهبی هستند. وی سعی می‌کند که خود را موجه نشان دهد ولی هربار مشکلی پیش می‌آید که خانواده دختر متوجه دروغگویی مجید می‌شوند. مجید که به تازگی از زندان آزاد شده تصمیم می‌گیرد به جبهه برود و این بار نمی‌تواند کلکی سوار کند و باید واقعا عمل کند او با عده‌ای اراذل و اوباش که دوستان وی هستند به جبهه می‌رود ...

محمدرضا شریفی نیا، امین حیایی، کامبیز دیرباز و ارژنگ امیرفضلی در فیلم سینمایی «اخراجی‌ها ۱» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی «خودکار عطری» به کارگردانی سید محسن میرحسینی، ساعت ۰۸:۱۵، از شبکه دو پخش خواهد شد.

این فیلم درباره خانواده‌ای است که صاحب دو فرزند و یک فرزند تو راهی هستند و زمان اوایل مهر و بازگشایی مدارس است. سمیر پسر نوجوان این خانواده که یک روز قبل از شروع سال تحصیلیِ سال ۱۳۵۹ با پدرش به بازار رفته و کفش و لباس نو برای رفتن به مدرسه خریده علاقه زیادی به خودکار عطری دارد که پدر برایش می‌خرد. اما همان روز ارتش بعث عراق به ایران حمله کرده و او به همراه خانواده‌اش پای پیاده در نخلستان‌ها راهی می‌شوند. در این حین مادر سمیر که باردار بوده، در یکی از روستا‌های بین راه، زایمان می‌کند، اما در اثر استرس‌های وارده موفق به شیر دادن به نوزادش نمی‌شود. سمیر با از خودگذشتگی زیر آتش شدید توپخانه دشمن به شهر می‌رود و با شکستن شیشه داروخانه چند بسته شیرخشک برای برادرش می‌آورد و با خودکار عطری که پدر برایش خریده روی کاغذ می‌نویسد پولش را فردا می‌آورم که ...

محمد علی آلبو علی، محسن نیکویی، طاهره نیک آزاد، صادق مقدسی، ایلیا بعنونی نژاد، صباح جوانپور، فاطیما بحرینی، ثنا کعبی، اقدس بیگی، محمد رضا دلایر، بهرام افروز، مائده جهانگیری سهروردی، رزانا میرحسینی و جاسم کاظمی مفرد در فیلم تلویزیونی «خودکار عطری» بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی «بچه‌های کلاس هشتم» به کارگردانی مسعود منصوری، ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه دو پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: در یک دبیرستان پسرانه، دانش آموزان کلاس هشتم، به خاطر شیطنت‌ها و سر و صدای زیاد، تبدیل به معضلی برای مدرسه شده‌اند. به همین خاطر ناظم مدرسه آقای شایان فر، به هر طریق سعی در تنبیه کردن آنها دارد. دو نفر از دانش آموزان این کلاس یعنی سامیار و سعید، بسیار درس خوان بوده و در عین حال دوستان خوبی هم هستند. آقای شایان فر سعی دارد با تحریک سعید و این که تو باید شاگرد اول بشوی، روابط دوستانه آنها را به هم بزند که موفق نمی‌شود. در سوی دیگر ماچرا نیز بچه‌ها از اینکه با سر و صدا و شیطنت هایشان آقای شایان فر را اذیت می‌کرده‌اند پشیمان شده و ...

خشایار راد، محمود مقامی، رزیتا ترکاشوند، مجید مشیری و مهوش وقاری در فیلم تلویزیونی «بچه‌های کلاس هشتم» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «جنگ نفتکش ها» به کارگردانی محمد بزرگ‌نیا، ساعت ۲۳:۱۵، از شبکه دو پخش می شود.

در این فیلم خواهید دید: زمان جنگ ایران و عراق است و دامنه جنگ به خلیج فارس نیز کشیده شده و کشتی‌های نفت‌کش ایرانی مورد حمله دشمن قرار می‌گیرند. در این میان یک ناخدای جوان تصمیم به عبور کشتی نفت‌کش از تنگه هرمز می‌گیرد و برای این کار از ناخدایی بازنشسته ولی پرتجربه کمک می‌خواهد. ناخدای پیر در ابتدا تمایلی برای انجام این کار ندارد، اما ...

مجید مظفری، مرحوم عزت‌الله انتظامی، جمشید جهان‌زاده، فیروز بهجت محمدی و ژاله علو در فیلم سینمایی «جنگ نفت کش ها» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «کاغذ‌ها در باد» به کارگردانی جوآن تاراتوتو، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه سه پخش می شود.

در این فیلم با بازی پابلو اِچاری، دنیل رابینوویچ، دیگو پرتتی، دیگو تورس و پابلو راگو خواهیم دید: روسو، فرناندو، مونو و مائوریسیو دوستانی هستند که از دوران کودکی با یکدیگر دوست بوده‌اند. آنها علاقه‌ی بسیار زیادی به فوتبال دارند. فرناندو و مونو برادر هستند. مونو که تمام جوانی و سرمایه‌ی خود را برای رشد بازیکنی به نام پیتیلانگا می‌گذارد، پس از مدتی به دلیل داشتن سرطان می‌میرد. مونو دختر ۹ ساله‌ای به نام گوارا دارد. مونو همیشه آرزو داشت تا بتواند باشگاهی داشته باشد و سود باشگاه به دخترش گوارا برسد. پس از مرگ مونو، برادرش فرناندو که تا اندازه‌ای موفق شده حق سرپرستی برادرزاده‌اش را بر عهده بگیرد، به همراه مائو و روسو تصمیم می‌گیرند پیتیلانگا را مشهور کنند تا مونو را به آرزویش برسانند.

«پلیس‌های تپل» به کارگردانی چانون ینیانگ و فوانیت فولدی، دیگر فیلمی است که ساعت ۱۴:۳۰، از شبکه سه پخش می‌شود.

این فیلم با بازی دن چوپنگ، ساران سانسووپالا، نوتجاره هوروجکول، سومیوس متورس و سوپاویچ نپرمواتانا؛ درباره چهار پلیس چاق به نام‌های کن، او، یوری و پلوم است که با هم در ماموریت‌ها اعزام می‌شوند. آنها همواره در ماموریت هایشان ناموفق هستند. فرمانده کل پلیس به آنها اولتیماتوم زمانی می‌دهد که لاغر شوند در غیر این صورت به یک شهر دور تبعید می‌شوند. جت که پلیس ارشد آنهاست و ورزشکار است آنها را باشگاه برده و در کنار تمرین سخت و رژیم غذایی برای لاغر شدنشان تلاش می‌کند. تنها کن، در مدت کوتاهی به نتیجه می‌رسد و بقیه به علت رعایت نکردن رژیم چاق می‌مانند و باز در ماموریت‌ها ناموفق هستند، این باعث می‌شود فرمانده آنها را از کار معلق کند. تا این که در منطقه استحفاظی آنها دزدی از پول‌های بانک می‌شود. جت، در ماموریت زخمی می‌شود و آنها مصمم می‌شوند سارق را بیابند. کن، مشکوک به صاحب رستوران نزدیک محل سرقت می‌شود وقتی برای غذا خوردن به آنجا می‌روند زمانی که کن، می‌خواهد صاحب رستوران را با خودش به کلانتری ببرد کارکنان رستوران که همه خلافکار هستند با آنها درگیر می‌شوند ولی ...

همچنین شبکه سه فیلم سینمایی «آبادان یازده ۶۰» به کارگردانی مهرداد خوشبخت، را ساعت ۱۹:۰۰، پخش می‌ کند.

در این فیلم خواهیم دید: سال ۱۳۵۹ خبر سقوط خرمشهر می‌آید و در نهایت شهر به دست عراقی‌ها می‌افتد. عراقی‌ها تا یک قدمی آبادان پیشروی می‌کنند، اما کارکنان رادیون نفت آبادان حاضر به خالی کردن ساختمان رادیو نمی‌شوند. آنها می‌خواهند وظیفه‌شان را در قبال خبررسانی و روحیه دادن به مردم انجام بدهند و ...

علیرضا کمالی، حسن معجونی، شبنم گودرزی، حمیدرضا محمدی، ویدا جوان و نادر سلیمانی در فیلم سینمایی «آبادان یازده ۶۰»؛ به هنرمندی پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «دوئل» به کارگردانی احمدرضا درویش، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.

داستان این فیلم درباره زینال است که پس از بازگشت از اسارت خاطرات گذشته اش را مرور می‌کند. با شروع جنگ و آغاز حمله عراقی ها، او که همسرش هانیه را از دست داده، به همراه یحیی یک گروه مقاومت محلی را سازماندهی می‌کند. پس از حمله بی امان هواپیما‌ها به جمعیت آواره‌ای که درصدد عزیمت از منطقه جنگی هستند و انفجار قطار و تخریب ایستگاه راه‌آهن، سلیمه از زینال قول می‌گیرد که همسرش یحیی را سالم به او برگرداند. تعدادی از نیرو‌های دولتی که مدعی‌اند مأموریتی محرمانه دارند با هم‌دستی اسکندر تصمیم می‌گیرد گاوصندوق به جامانده در یک واگن باری را از آن خارج کنند. براساس صحبت‌های آنان مشخص می‌شود که داخل گاوصندوق اسناد و مدارک مهمی هست که ...

زنده یاد سعید راد، پژمان بازغی، پریوش نظریه، انوشیروان ارجمند، پرویز پرستویی و هدیه تهرانی در فیلم سینمایی «دوئل» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «همه چیز در مورد خواهرم» به کارگردانی آنا چرناکوا، ساعت ۰۹:۰۰، از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی الکساندر آداباشیان، اندری امیلیانو و کلیم بردینسکی خواهیم دید: مینیا جوانی است که می‌خواهد بعد از مدت‌ها به دیدن خواهرش لولیا برود. او و لولیا وقتی بچه بودند شیطنت‌های زیادی می‌کردند و پدرشان اغلب تنبیه‌های سختی برایشان در نظر می‌گرفت. لولیا ازدواج کرده و همسرش فوت کرده و دو پسر دوقلو شیطان دارد که کیف خیریه را که در خانه بوده را به حیاط برده و پسری ان را پرتاب کرده است. ولی آنها نمی‌توانند کیف را پیدا کنند و قرار است که پلیس لولیا را به زندان بیندازد. مینیا به خانه خواهرش می‌رسد و بچه‌ها با انداختن هدیه دایی شان روی قطاری که دوستشان ساخته باعث می‌شوند که لباس آتش بگیرد و ...

فیلم سینمایی جدید «سرآغاز» به کارگردانی آجی ناگ، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آبیشک بادپالی، بوشان و ماهان باجات خواهیم دید: میگل مرد جوانی است که ۲ سال است که در زندان است و روزی که باید مجازات شود از سلولش غیبش زده است. ریئس زندان دو کاراگاه را استخدام می‌کند که میگل را پیدا کنند. آنها از روی دفتر خاطرات میگل متوجه می‌شوند که او از بچگی با مرد دانشمندی به نام رائو دوست بوده و رائو او را مثل پسر خودش دوست داشته است. همسر رائو او را به خاطر آزمایشات فراوان و خطراتی که این آزمایشات دارد ترک کرده است و دخترشان شاردا را نیز با خود برده است. رائو یک نظریه در مورد سفر در زمان دارد و سعی دارد که آن را به اثبات برساند. سال‌ها است که شاردا پدرش را ندیده است. او بعداز فوت مادرش تنها شده و برای دیدن پدرش به روستا می‌آید و در آزمایشاتی که رائو انجام می‌دهد به او کمک می‌کند آنها روی میگل آزمایش انجام می‌دهند ولی ...

فیلم سینمایی «متخصص» به کارگردانی مایکل وینر، ساعت ۰۱:۰۰، بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی چارلز برانسون و یان مایکل وینسنت؛ داستان آرتور بیشاپ آدمکشی حرفه‌ای است که تنها زندگی می‌کند و از طریق دریافت سفارش قتل، دستمزد بالایی دریافت می‌کند. شعار بیشاپ این است که هرگز برای خودت همدستی نگیر. یکی از سفارشات دریافتی وی کشتن یکی از دوستان قدیمی و ثروتمند خود اوست، پس از کشتن این مورد، پسر مقتول که شیفته بیشاپ شده از او می‌خواهد تا به عنوان دستیار کمک حالش باشد ولی ...

شبکه نمایش همچنین فیلم «افسر کمربند مشکی» به کارگردانی جیسون کیم، را ساعت ۱۵:۰۰، پخش می‌کند.

این فیلم با بازی کیم وو بین، کیم سونگ کیون، لی هیون گول، لی جونگ اوک، کانگ سونگ هو، یون دائه یول، پارک جی یول، جین می‌سا، لی جونگ گوی، بنگ بیونگ هیون و سون سوک بائه؛ درباره یک رزمی‌کار ماهر به نام لی جونگ دو است که نمی‌تواند از کنار کسانی که به کمک نیاز دارند به راحتی عبور کند. در این میان او به صورت اتفاقی با یک افسر نظارت بر محکومین به نام کیم سون مین آشنا شده و با او متحد می‌شود تا با جرم و جنایت مبارزه کرده و از آن جلوگیری کند، اما ...

«اعجوبه» به کارگردانی استیون شباسکی، دیگر فیلمی است که ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی جیکوب ترمبلی، جولیا رابرتز، اوون ویلسون، نوآ جوپ، مندی پتینکین و ایزابلا ویدوویچ؛ داستان پسربچه‌ای به نام آگوست پولمن را روایت می‌کند که به بیماری دیسوستوز ماندیبولو فاشیال (بد شکلی جمجمه) مبتلا است او برای اینکه در معرض دید افراد عادی نباشد در خانه درس می‌خواند، اما تصمیم می‌گیرد برای کلاس پنجم به مدرسه عادی برود ...

فیلم سینمایی «جایی برای پیرمرد‌ها نیست» به کارگردانی ایتن کوئن و جوئل کوئن، ساعت ۱۹:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی تامی لی جونز، خاویر باردم، جاش برولین، وودی هارلسون، کلی مک دانلد و گرت دیلاهانت؛ درباره یک شکارچی به نام لولین ماس است که روزی به طور اتفاقی با اجساد گروهی از تبهکاران، که به خاطر به هم خوردن معامله مواد مخدر یکدیگر را کشته‌اند رو‌به‌رو می‌شود. او این ماجرا را به پلیس خبر می‌دهد، اما ...

فیلم سینمایی «تک تیرانداز» به کارگردانی علی غفاری، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه افق پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم سینمایی که در ژانر دفاع مقدس ساخته شده، آمده است: تک تیرانداز ایرانی کابوسی مرگبار برای افسران و فرماندهان ارتش بعث شده است. صدام شخصا برای سر او جایزه تعیین می‌کند. مزدروان و زبده‌ترین نیرو‌های ارتش بعث عازم ماموریت می‌شوند تا دستور رسمی صدام عملی شود...

کامبیز دیرباز، امیررضا دلاوری، علی‌رضا کمالی، عبدالرضا نصاری، حسین پوریده، اسماعیل خلج و حسین شریفی در فیلم سینمایی «تک تیرانداز» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «شماره ۱۰» به کارگردانی حمید زرگرنژاد، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: یکی از رزمندگان ایرانی اواخر جنگ تحمیلی به اسارت درمی‌آید و می‌خواهد از اردوگاه فرار کند. او خودش را جوشکار زیرآب معرفی می‌کند و همین باعث می‌شود دون فر از اسیران ایرانی به او نزدیک شوند تا او را فراری دهند. فرار کردن از این اردوگاه، تقریبا محال است و اگر کسی موفق به فرار شود، به ازای هر یک نفر، سه نفر از اسیران ایرانی اعدام می‌شوند. شماره ۱۰ به خاطر مهارتی که دارد، می‌تواند راه را برای فرار باز کند. احمد که یکی از اسیران قبلی اردوگاه است می‌خواهد به شماره ۱۰ کمک کند تا با فرار، نام اسیرانی که نامشان از صلیب سرخ پنهان مانده را به گوش ایران و جهان برسانند، اما ...

مجید صالحی، حسام منظور، سیامک صفری، بهرنگ علوی و مهدی زمین پرداز در فیلم سینمایی «شماره ۱۰» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «کارو» به کارگردانی احمد مرادپور، ساعت ۱۰:۳۰، از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: می‌می (خاله) شیلان زنی میانسال و کرد است که در سال‌های دفاع مقدس، همراه پسر نوجوانش کارو در یکی از روستا‌های اطراف کرمانشاه زندگی می‌کند. کارو کشتی گیری قابل است که قرار است در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کند، اما آرزو دارد که مانند اکثر جوانان روستا به جبهه رفته و از کشور دفاع کند. می‌می شیلان که در دنیا هیچ کس را به جز کارو ندارد با این کار شدیدا مخالفت است. کارو در مسابقات انتخابی شرکت کرده و موفق به راهیابی به تیم ملی نوجوانان می‌شود و می‌می شیلان به شهر می‌رود تا برای او هدیه‌ای بخرد، اما وقتی به روستا باز می‌گردد، متوجه می‌شود که کارو خود را در کامیونی که برای کمک به جبهه‌ها قاطر جا به جا می‌کرده، مخفی کرده و به جبهه رفته است. می‌می شیلان که جز کارو امیدی ندارد با ماشین به دنبال کامیون راه می‌افتد، اما در جاده، به علت بارندگی تصادف کرده و زخمی می‌شود. شیلان در کوه پناه می‌گیرد و پس از قطع باران با پای پیاده به راه می‌افتد و کامیون را پیدا می‌کند، اما ...

مریلا زارعی، پیمان مقدمی و حبیب پاینده در فیلم سینمایی «کارو» ایفای نقش کرده‌اند.