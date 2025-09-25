رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد: با پیگیری‌های مستقیم جهادکشاورزی و گشت‌های مشترک نظارتی با اداره دامپزشکی، آرامش کامل بر بازار مرغ استان یزد حاکم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حاجی حسینی از رکورد زنی کشتار مرغ با ۲۵۰ تن کشتار روزانه بر اساس آمار اخذ شده در سامانه ستکا در استان یزد خبر داد.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های مستقیم سازمان جهادکشاورزی و گشت‌های مشترک نظارتی با اداره دامپزشکی، آرامش کامل بر بازار مرغ حاکم است.

وی افزود: هم اکنون مرغ مورد نیاز مردم استان یزد با قیمت مصوب دولتی در بازار موجود و طبق کشتار انجام شده میزان عرضه نسبت به تقاضا بیشتر بوده و هیچ کمبودی در بازار این محصول اساسی در استان یزد دیده نخواهد شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد خاطرنشان کرد: با همت مرغداران و حمایت مسئولان، آمار جوجه ریزی استان یزد نسبت به تعهد ایجاد شده روند رو به رشدی داشته که این امر باعث کسب رتبه برتر استان در کشور و ثبات بازار مرغ یزد شده است.

حاجی حسینی در پایان گفت: به شهروندان توصیه می‌شود، طبق روال همیشگی و بدون هیچ نگرانی مطابق با نیاز معمول خود نسبت به خرید مرغ اقدام کنند.