اعلام اسامی ساختمانهای ناایمن شیراز
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، اسامی برخی از ساختمانهای تجاری ناایمن این شهر را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، پس از مدتها، به یکی از مطالبات مکرر اهالی رسانه استان فارس پاسخ داد و اسامی برخی از ساختمانهای تجاری ناایمن این شهر را اعلام کرد .
هادی عیدیپور از وجود ۸۵۴ ساختمان ناایمن در بخشهای مختلف شیراز خبر داد و افزود: اخطارهای مربوط به این ساختمانها به دادستانی اعلام شده است.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز به اسامی برخی از این اماکن اشاره کرد و گفت: اغلب ساختمانهای ناایمن شامل مجتمعهای تجاری مسعود، ولیعصر (عج) در قصردشت، کورش، بحرین، شهر شب، فرجادیان، ولیعصر (عج) در میدان ولیعصر و پاساژهای پوشش و دشتی هستند.
عیدیپور تاکید کرد: هر ساختمانی که پایانکار ندارد، از نظر ما ناایمن است که پاساژ زیتون و مجتمع نگین کوی وحدت از این جملهاند.
وی با اشاره به همکاری دانشگاه علوم پزشکی در ایمنسازی بیمارستانها، بیان کرد: بیمارستان زینبیه که اخیرا یکی از ستونهای آن دچار مشکل شده بود، در کمتر از ۱۲ ساعت تخلیه شد.
به گفته رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، ۲۰ بیمارستان دولتی و ۲۰ بیمارستان خصوصی و نیز ۴۰۰ درمانگاه و مطب تحت نظارت این سازمان هستند.