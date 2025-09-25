به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ سوم مهر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین خبری رسانه‌های هند

شبکه ان دی تی وی

- رهبر کنگره به علت خشونت در لداخ متهم شد، حزب بهاراتیا جاناتا ادعا می‌کند که او بخشی از اوباش بوده است

- آیا آمریکا در را به روی استعداد‌های جهانی می‌بندد؟ واکنش هندی‌ها به افزایش هزینه‌های روادید اچ وان بی

- «۳ رویداد بسیار شوم»: ترامپ خواستار دستگیری عاملان «خرابکاری سه‌گانه» در سازمان ملل شد

- سونیا گاندی: اقدامات در مورد مسئله فلسطین تحت تأثیر دوستی نخست وزیر و نتانیاهو است

- محمد کاتاری کیست، معلمی که به جرم کمک به تروریست‌های پاهالگام دستگیر شد

- مرد هندی تبار، یک مجرم جنسی را در کالیفرنیا کشت و گفت که این کار "واقعاً سرگرم کننده" بوده است

- هند موشک آگنی پرایم را آزمایش کرد. این موشک می‌تواند اهداف را در فاصله ۲۰۰۰ کیلومتری هدف قرار دهد

روزنامه هندوستان تایمز

- مقام آمریکایی درباره خرید نفت هند: «می‌توانیم از هر کشوری، غیر از روسیه، نفت بخریم»

- اظهارات کریس رایت جدیدترین مورد از سلسله صحبت‌های مقامات آمریکایی در مورد وضع تعرفه‌های ۵۰ درصدی از سوی دونالد ترامپ، بر هند است که نیمی از آن جریمه‌ای برای خرید نفت از روسیه است

- چگونه ایمیل افسر نیروی هوایی هند، رسوایی آزار جنسی چایتانیاناندا را فاش کرد

- سوامی چایتانیاناندا ساراسواتی، که با نام دکتر پارتاسارتی نیز شناخته می‌شود، پس از آنکه دانشجویان موسسه مدیریت هند سری شارادا در ماه اوت شکایتی را مطرح کردند، بازداشت شد

- یک خودروی پلیس در اعتراضی در له از سوی تظاهرکنندگانی که خواستار استقلال لداخ بودند، به آتش کشیده شد.

- سوریا پس از دستور دیوان بین‌المللی کیفری برای تحقیق در مورد شکایت هیئت کریکت پاکستان، با مشکل جدی مواجه شد. سوریاکومار یاداو، کاپیتان هند در بازی مقابل پاکستان است

- «خرابکاری سه‌گانه»: ترامپ خواستار دستگیری به دلیل اشکالات فنی «شیطانی» در سازمان ملل شد

روزنامه ایندین اکسپرس

- وزیر بازرگانی هند: اهداف امنیت انرژی هند شامل مشارکت «بسیار بالای» ایالات متحده خواهد بود. در چند سال گذشته، ایالات متحده پنجمین تأمین‌کننده بزرگ نفت خام و همچنین دومین تأمین‌کننده بزرگ گاز طبیعی مایع (LNG) به هند بوده است.

- چهار نفر در اعتراضات خشونت‌آمیز لداخ کشته شدند، سونام وانگچوک اعتراضات را متوقف کرد

- کمیسیون انتخابات قصد دارد قبل از اجرای طرح ثبت نام انتخاباتی سراسری هند، با احزاب سیاسی مشورت کند

- مشاور سابق فرستاده آمریکا: ترامپ چین را رقیب اقتصادی خود می‌داند، نه رقیب ژئوپلیتیکی‌اش...

- جنجال بر سر پل هوایی ناگپور: خانواده‌ای در بحبوحه بازی سرزنش NHAI-NMC شروع به تخریب بالکن می‌کنند

- دولت اوتار پرادش می‌خواهد قلعه‌های ASI در بوندلخند را تصاحب کند و آنها را به هتل‌های لوکس تبدیل کند

- با جاری شدن دوباره رودخانه، تمساح‌ها و لاک‌پشت‌ها شانس دوباره‌ای برای زندگی پیدا می‌کنند

- سخنان دونالد ترامپ، سازمان مللی را که قادر به پایان دادن به جنگ‌ها نیست، تحت الشعاع قرار خواهد داد. وقتی دونالد ترامپ آینه‌ای را در برابر سازمان ملل گرفت - و جهان تماشا کرد

- آیا هند می‌تواند با نفوذ رو به رشد پاکستان در جهان اسلام مقابله کند؟

- دانشجویان دانشگاه ایالتی آریزونا در اعتراض به ممنوعیت سرو غذای غیرگیاهی در طول مراسم ناواراتری، دست به اعتراض زدند

- آمریکا می‌گوید طرح صلح ۲۱ ماده‌ای ترامپ برای غزه می‌تواند در عرض چند روز به موفقیت‌هایی دست یابد

- صادق خان، شهردار لندن، در واکنش به ترامپ، او را «نژادپرست، جنسیت‌زده و اسلام‌هراس» خواند

مهمترین عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های چین

شینهوا

- رئیس جمهور چین برنامه این کشور تا ۲۰۳۵ برای حل چالش‌های آب و هوایی را اعلام کرد

- نخست وزیر چین خواستار اقدامات مشترک با اتحادیه اروپا برای پیشبرد همکاری دوجانبه شد

- بیش از ۲ میلیون نفر به دلیل طوفان بزرگ راگاسا جابجا شدند

- رئیس جمهور: ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست

- ایران محدودیت‌های آمریکا بر دیپلمات‌های خود در مجمع سازمان ملل را محکوم کرد

گلوبال تایمز

- انتقاد شدید رئیس امداد سازمان ملل از اوضاع غزه

- حداقل ۳ شلیک به مرکز مهاجرت در ایالت تگزاس

- حمله هواپیما‌های بدون سرنشین اوکراین به نووروسیسک روسیه با ۲ کشته و ۶ زخمی

- اسرائیل از زخمی شدن ۲۰ نفر در حمله هواپیمای بدون سرنشین یمن به شهر تفریحی ایلات خبر داد

- رئیس جمهور ایران اقدام اروپا برای بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای را رد کرد

سی جی تی ان

- نماینده چین: بی‌عدالتی تاریخی علیه فلسطین باید اصلاح شود

- رهبر انقلاب ایران: خواست آمریکا مذاکره نیست، بلکه تحمیل و زورگویی است

- پیش‌بینی برداشت فراوان غلات در چین برای سال ۲۰۲۵

- مدیرکل سازمان تجارت جهانی از مواضع چین استقبال کرد

- چین بر لزوم توقف فوری فاجعه غزه تأکید کرد

- دولت اسپانیا تحریم تسلیحاتی اسرائیل را تصویب کرد

چاینا دیلی

- بلندترین پل جهان در گایژو به افتتاح نزدیک می‌شود

- رئیس جمهور چین از منطقه خودمختار اویغور سین کیانگ خواست تا یک سین کیانگ مدرن سوسیالیستی بسازد

- چین ویزای K را برای استعداد‌های جوان علوم و فناوری راه اندازی می‌کند

- نظرسنجی: مردم آمریکا با ترامپ در نقش سازمان ملل متحد هماهنگ نیستند

روزنامه مردم

- نخست وزیر چین می‌گوید چین آماده همکاری با همه طرف‌ها برای اجرای ابتکار توسعه جهانی است

- چین جنوبی در حالت آماده باش پیش از طوفان راگاسا

- چین نزدیک به ۴.۶۵ میلیون ایستگاه پایه ۵G راه اندازی کرده است

- سفر کم سابقه اعضای کنگره آمریکا به چین