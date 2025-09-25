پخش زنده
ویژهبرنامههای هفته دفاع مقدس در گلستان شهدای اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: این برنامهها فرصتی برای معرفی آثار ادبی، هنری و گرامیداشت یاد شهدا است.
کمال حیدری افزود: بهمناسبت هفته دفاع مقدس ویژه برنامههایی با محتوای فرهنگی و هنری در گلستان شهدا برگزار میشود که فرصتی برای معرفی آثار ادبی، هنری و گرامیداشت یاد شهدا است.
وی با بیان اینکه ویژهبرنامه «همیشههای هنوز» روز یکشنبه از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰ در مجاورت قطعه مدافعان حرم در گلستان شهدا برگزار خواهد شد، افزود: این برنامه شامل افتتاحیه بیستوهفتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس، اختتامیه بیستوششمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس، افتتاحیه چهاردهمین دوره جایزه ادبی یوسف (داستان کوتاه دفاع مقدس) و اختتامیه سیزدهمین دوره این جایزه است، همچنین در این مراسم از مجموعه ۹ جلدی کتاب «شبهای روشن» رونمایی میشود.
معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تاکید کرد: فیلم سینمایی «فرمانروای آبها» در قالب برنامه «سکانس مقاومت» جمعه و شنبه ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰ و یکشنبه ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰ بهصورت رایگان برای عموم مردم اکران میشود.
وی از برگزاری طرح «گلستانگردی» در قالب بازدیدهای گروههای فرهنگی، مدارس و ادارات از گلستان شهدا خبر داد و گفت: این برنامه همهروزه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ برگزار میشود.