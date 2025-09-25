از سرگیری پروازهای تهران – بیرجند – تهران با هواپیمایی ایروان
سرپرست ادارهکل فرودگاههای خراسان جنوبی از برقراری دوباره پروازهای تهران – بیرجند – تهران از سوی هواپیمایی ایروان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، سرپرست ادارهکل فرودگاههای گفت: با پیگیریهای استاندار خراسان جنوبی، مجمع نمایندگان استان و ادارهکل فرودگاههای خراسان جنوبی، پروازهای شرکت هواپیمایی ایروان در مسیر تهران – بیرجند – تهران دوباره برقرار شد.
مزگینژاد افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، این پرواز هر چهارشنبه ساعت ۱۸:۰۰ از فرودگاه مهرآباد تهران به مقصد بیرجند پرواز میکند و ساعت ۱۹:۳۰ در فرودگاه بیرجند به زمین مینشیند و ساعت ۲۰:۳۵ از بیرجند به سمت تهران بازمیگردد.
وی گفت: با برقراری این پرواز، از این پس همه روزهای هفته فرودگاه بیرجند به مقصد پایتخت پرواز خواهد داشت و شمار پروازهای هفتگی این فرودگاه به ۲۲ پرواز افزایش یافته است.